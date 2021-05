21 de mayo | ¿Cuándo es y por qué es feriado en Chile?

Este viernes 21 de mayo se conmemora en Chile el Día de las Glorias Navales, un reconocimiento al Combate Naval de Iquique y el Combate Naval de Punta Gruesa. Se trata del sexto feriado de este año, el cual se vivirá en medio de la emergencia sanitaria del coronavirus.

El Combate Naval de Iquique corresponde al enfrentamiento entre el monitor peruano Huáscar, al mando de Miguel Grau Seminario y la corbeta chilena Esmeralda, al mando de Arturo Prat. Como resultado, Prat murió junto con toda la plana mayor de la corbeta, hundida por el Huáscar.

En tanto, el Combate Naval de Punta Gruesa ocurrió de forma simultánea al Combate naval de Iquique, cundo la goleta chilena Covadonga, al mando de Carlos Condell, hizo encallar a la fragata blindada peruana Independencia, al mando de Juan Guillermo Moore.



¿Por qué es feriado?

Este 21 de mayo es feriado en memoria de estos acontecimientos, por lo que cada año se celebra con desfiles y ofrendas florales. El Puerto de Valparaíso, el Puerto de Talcahuano -donde se encuentra el Huáscar- y el Puerto de Iquique son los epicentros de dichas ceremonias.



¿Es feriado irrenunciable?

El 21 de mayo no es feriado irrenunciable, por lo tanto el comercio y las actividades no esenciales pueden seguir funcionando. No obstante, debido a la actual situación de la pandemia, el Gobierno recomienda acatar las medidas y evitar las aglomeraciones.

En esa línea, las autoridades anunciaron que este fin de semana se aplicarán cordones sanitarios. La medida rige en la Región Metropolitana, la Región de Valparaíso - Gran Valparaíso, Gran Concepción, y Temuco y Padre Las Casas desde el jueves 20 de mayo a las 18.00 horas y hasta el domingo 23 de mayo a las 22.00 horas.