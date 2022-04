El general (r) se presentó a declarar ante la ministra en visita Romy Rutherford, sin embargo, decidió no responder a la espera que el Tribunal Constitucional resuelva un recurso de inaplicabilidad.

Ex Comandante en Jefe Ricardo Martínez se presenta a declarar por fraude en el Ejército, pero guarda silencio a la espera de pronunciamiento del TC

Esta mañana, el general (r) Ricardo Martínez Menanteau llegó al despacho de la ministra en visita Romy Rutherford a prestar declaración como inculpado en la investigación por fraude en el Ejército, bajo la arista “pasajes y fletes”. Sin embargo, el ex Comandante en Jefe guardó silencio, a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

El exuniformado sí habló ante los periodistas, poco antes de entrar a la oficina de la jueza, a quienes indicó que "siempre he estado tranquilo. He dicho públicamente que nunca he estado sobre la ley, pero que tampoco debo estar debajo de la ley. Se ha hablado sobre mi patrimonio, mi patrimonio es legítimo".

La declaración de Martínez se debía tomar en la oficina de la ministra Rutherford, sin la presencia de su defensor, Juan Carlos Manríquez; motivo por el que el general (r) habría decidido guardar silencio. Según comentó el defensor del militar, buscan “tener conocimiento previo” de las conjeturas en la que se basan los cargos a imputar.

“Si el tribunal en uso de sus facultades dicta una resolución de detención u otra en la cual señalen cuáles son esos antecedentes, en ese minuto esos se analizarán, se ejercerán los recursos que correspondan y en ellos se refutarán uno por uno”, agregó el abogado.

Historia del dilatado proceso

Todo comenzó el pasado 1 de marzo, cuando la ministra Rutherford citó al entonces Comandante en Jefe a declarar como inculpado por el caso Milicogate. Martínez renunció al día siguiente y no se presentó a declarar en la fecha correspondiente, debido a que su defensa interpuso un recurso de reposición ante la Corte Marcial para que declarara desde su domicilio en Lo Curro.

El tribunal castrense aceptó la solicitud de la defensoría, sin embargo, la Corte Suprema rechazó dicho recurso en segunda instancia, motivo por el cual la ministra en visita agendó la declaración para esta jornada.

Ante el rechazo, la defensoría insistió en presentar requerimiento para frenar el proceso, esta vez ante el Tribunal Constitucional. El TC declaró admisible el requerimiento y debía sesionar este jueves de forma extraordinaria para revisarlo antes de la citación a declarar.

Pero ello no sucedió y el TC y fijó como fecha el próximo miércoles 6 de abril para revisar el requerimiento.

Según sostuvo Manríquez, la defensa se ampara en la justicia militar para frenar el proceso de declaraciones. “Las dos reglas normativas del Código de Justicia Militar, ya de casi 150 años, son contrarias a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos”, señala el abogado del ex Comandante en Jefe.

Gastos Reservados: Viajes y Fletes

Al general (r) Ricardo Martínez Menanteau se le investiga su participación en el caso de desfalco en el ejército por 15 viajes realizados entre el 2009 y 2019.

Según detalló la indagatoria liderada por la ministra Rutherford, los oficiales cotizaban pasajes a precios costosos en agencias de viajes, los cuales eran autorizados por el Ejército; posteriormente se compraban boletos más baratos y los implicados solicitaban la devolución del presupuesto aprobado. A eso se debe añadir que en gran parte de los casos, Martínez y los otros inculpados incluso viajaban con sus esposas en misivas oficiales.

Además de Martínez, los últimos tres Comandantes en Jefe han sido procesados en la investigación por el desfalco del Ejército: Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.