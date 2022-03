Ex Comandante en Jefe del Ejército Ricardo Martínez no se presenta a declarar como inculpado por caso de Desfalco en el Ejército

El general recientemente renunciado no se presentó a la audiencia que estaba pactada a las 9:00 horas de este jueves, ya que no tenía la obligación de hacerlo mientras no lo exigiese la Corte Marcial