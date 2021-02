Estrenos de febrero en Amazon Prime Video | Conoce todas las películas y series que se estrenan en la plataforma de streaming

Amazon Prime Video tiene cositas que entregar en febrero, al igual que Netflix, competencia directa en el ámbito de las plataformas de streaming. La parte audiovisual del gigante de comercio electrónico y servicios de computación, tiene estrenos de todos colores; incluyendo clásicos y novedades.

El mes más corto del año comienza con “Un Príncipe en Nueva York” como título principal. El clásico con Eddie Murphy como protagonista fue estrenado en 1988 y sigue más vigente que nunca en estos tiempos. Un príncipe africano viaja hasta Queens para finalmente conseguir una esposa.

Continuando con las películas, Salma Hayek y Owen Wilson llegan a las distintas pantallas digitales con “Bliss”. La novedad de Amazon Prime trae a la nominada al Óscar con la misión de demostrarle a Wilson que vive en una simulación.

En el apartado de series, varios títulos traen nuevas temporadas para deleite de sus fanáticos. “Backdoor”, “Shark Tank México” y “Pequeñas Coincidencias”, encabezan los nombres del listado.

Puedes revisar el resto de estrenos aquí:



Películas



Un Príncipe en Nueva York - 1 de febrero

License To Wed - 1 de febrero

Blade II - 1 de febrero

Blade Trinity - 1 de febrero

Life In a Year - 5 de febrero

Sin Origen - 7 de febrero

Map of Tiny Perfect Things -12 de febrero

Pájaros De Verano -12 de febrero

Guest House -23 de febrero

The Professor -25 de febrero

The Lego Movie 2: The Second Part - 28 de febrero



Series



Pequeñas Coincidencias (temporada 3) - 5 de febrero

Bliss - 5 de febrero

Soulmates - 8 de febrero

Backdoor (temporada 2) - 8 de febrero

Shark Tank México (temporada 5) - 15 de febrero

El Internado: Las Cumbres -19 de febrero