El diputado Gonzalo de La Carrera provocó un nuevo escándalo en la Cámara Baja luego de ofender a su par Emilia Schneider. "Usted no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar y tampoco puede exigir su derecho a menstruar”, le dijo el parlamentario de extrema derecha.

El diputado de extrema derecha Gonzalo de la Carrera volvió a liderar un escándalo en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. En meses pasados había protagonizado un altercado con algunos pares. Esta vez se ganó el rechazo generalizado, tras un interpelación contra la diputada Emilia Schneider (Partido Comunes).

Los ánimos se caldearon mientras los parlamentarios discutían la reforma constitucional para garantizar la propiedad de los fondos de capitalización individual. La diputada Schneider indicó que “el diputado Juan Antonio Coloma y el diputado Cristián Araya mienten en este hemiciclo, con total impunidad y eso es inaceptable, pero me quedó tranquila porque confiesan sus reales intenciones defender a las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP), nosotros nunca hemos dicho que vamos a expropiar los fondos”.

Posteriormente, De La Carrera intervino, enfrentando a la parlamentaria que “habla de mentiras. Yo le quiero decir que yo he escuchado de usted dos grandes mentiras, respetando su condición, usted no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar y tampoco puede exigir su derecho a menstruar”. En dicho momento, el micrófono fue apagado.

La frase del diputado provocó un escándalo mayúsculo, por lo que la segunda vicepresidenta, Claudia Mix (Comunes), debió intervenir para calmar los ánimos. Pese a su llamado al orden, el debate fue interumpido porque, como dijo la parlamentaria, “están muy alterados de verdad, vamos a suspender la sesión por dos minutos”.

Tras los apoyos de algunos diputados -como Juan Santana (PS) y Carlos Bianchi (independiente)-, Schneider fue clara: “No podemos seguir tolerando que en este Congreso Nacional, autoridades electas difundan discursos de odio porque eso atenta contra la democracia”, recalcando que los dichos de De la Carrera son “un discurso de odio, un discurso transfóbico, aludiendo al hecho de que yo soy una mujer trans”.

De paso, acusó que "no es la primera vez que el diputado De La Carrera me hostiga de esta forma. En un evento fuera de la Cámara se me acerca para señalarme si es que yo sé que nunca voy a poder menstruar”.