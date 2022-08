"Es una alegoría a la violencia e invita a no denunciar, no hacer justicia": diputado Winter oficiará al CNTV por campaña del Rechazo

El diputado Gonzalo Winter informó que oficiará al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por el material audiovisual de la campaña del Rechazo emitido durante la transmisión de este domingo, en el cual se mostró a un trabajador sexual que fue herido de bala y que no denunció el hecho, debido a un “acto de amor”. El parlamentario criticó que el material fuera “una alegoría a la violencia” y que “invita a no denunciar”.

La pieza expuesta en la franja del Rechazo este domingo 21 de agosto, cuenta la historia de un trabajador sexual identificado como Alejandro/Matilde, quien cuenta que fue herido a balazos por un cliente, lo cual lo dejó imposibilitado durante un año. “Al final no demandé al cliente. Fue como mi primer acto de amor. Hoy soy una persona en paz. Por eso no puedo creer lo que le están haciendo a mi país. La Constitución de Pinochet ya fue. Se fue para la casa. Eso me tiene contento. Por eso mismo no me trago la Constitución hecha con rabia”, señala el relato transmitido.

Respecto al material, Winter señaló que “la alegoría que pretende hacer la pieza es reprocharle a la Convención Constitucional no haber tenido la misma actitud, traslada la responsabilidad de la violencia hacia sus víctimas y, especialmente, a las víctimas que hacen las denuncias para que el Estado de derecho se imponga por sobre la violencia”.

“Esta pieza termina siendo una alegoría a la violencia y termina siendo una pieza que invita a no denunciar este tipo de actos, es decir, a no hacer justicia. Nos parece tremendamente contrarios a los valores que, como sociedad, hemos adoptado y como patria hemos tratado de llevar adelante, que es la erradicación de todo tipo de violencia y, lo más importante, de establecer que la responsabilidad de la violencia es de quienes la ejercen”, añadió el diputado.

Es producto de ello que enviará un oficio al CNTV con la finalidad de esclarecer los motivos para considerar que la franja cumplía con los estándares horarios y los criterios de emisión.

“Dentro de mis atribuciones como diputado, vamos a oficiar al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) para que explique cómo fue que se consideró que esta pieza era apta para un horario apto para menores y si es posible que esta pieza siga apareciendo”, concluyó el parlamentario.