Plebiscito 2022 | ¿Es feriado irrenunciable el domingo? Conoce qué puede abrir y qué no este 4 de septiembre

Este domingo 4 de septiembre, se llevará a cabo el Plebiscito de Salida de la propuesta de la Nueva Constitución.

Ese día, las personas podrán comenzar a votar desde las 08:00 hasta las 18:00 horas, según informa el Servel. En cuanto al cierre de mesas, este se podrá realizar siempre y cuando no haya electores en la fila esperando emitir su voto.

Cabe destacar que el sufragio en el Plebiscito es de carácter obligatorio para todos los ciudadanos y ciudadanas mayores 18 años que estén habilitados por el Servel para votar.

Aunque, si bien la normativa electoral vigente no establece un periodo de excusas para el Plebiscito de Salida, no recibirán multas aquellos que no puedan sufragar y se excusen por alguno de los siguientes motivos:

Enfermedad.

Ausencia del país.

Encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral.

Por algún otro impedimento grave, que sea debidamente comprobado ante el juez competente, quién revisará la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Muchas personas se preguntan si el domingo 4 de septiembre será un feriado obligatorio o no. A continuación, nosotros respondemos tus dudas.

¿Es feriado irrenunciable este domingo 4 de septiembre?

Este domingo 4 de septiembre sí será feriado irrenunciable. Esto significa que será feriado obligatorio para todos los trabajadores y trabajadoras de centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o persona jurídica.

Además, los malls, strip centers y caracoles, van a estar cerrados ese día. En cuanto a los supermercados, estos funcionarán con normalidad.