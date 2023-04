Este domingo 7 de mayo habrá que cumplir dos funciones para que se lleve a cabo con éxito la elección de consejeros constitucionales. Una de ellas será como votantes acudiendo a los respectivos locales de votación; la otra será de aquellos vocales de mesa que han sido notificados para cumplir con su labor.

Recordemos que este sábado 22 de abrir se notificó a los vocales de mesa reemplazantes y que serán relevo de aquellos vocales de mesa que presentaron las excusas válidas para restarse de este proceso.

¿Puedo excusarme de ser vocal de mesa si salí en la lista de reemplazantes?

No, aquellos vocales de mesa reemplazantes no podrán presentar las excusas para restarse de la labor, no así como ocurrió con los vocales de mesa designados por Servel el pasado 15 de abril, quienes tuvieron desde el lunes 17 al miércoles 19 para presentar su excusa ante la Junta Electoral más cercana a su domicilio.

¿Cuánto le pagan a los vocales de mesa?

El monto a recibir dependerá de si eres un vocal de mesa experimentado, o bien, si es tu primera vez ejerciendo esta labor.

Los vocales de mesa que cumplan con su labor en la elección de consejeros y consejeras constitucionales recibirán un pago de 2/3 de UF, o equivalente a un aproximado de $23.800 pesos. Por otra parte, si cumplirás por primera vez tu labor, deberás acudir a una capacitación que será pagada y se sumará al monto total. De esta manera podrías recibir un monto cercano a los $30 mil pesos.

Conoce la multa que recibes si no te presentas en las elecciones

Si de acuerdo a la información de Servel fuiste designado vocal de mesa y durante este 7 de mayo no cumples con tu labor ni presentas las excusas válidas para evitar esta infracción, incurrirás en una infracción electoral que parte desde los 2 a 8 UTM, es decir, entre los $126.148 a $504.592 pesos.

¿Dónde reviso mis datos electorales?

Para conocer tu local de votación y si eres vocal de mesa ingresa a consulta.servel.cl y podrás consultar con tu ClaveÚnica si estás habilitado o habilitada para votar durante las próximas elecciones y todo este 2023, al igual que los datos personales que mantienes registrado en la plataforma.