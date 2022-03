El viernes 11 de marzo, el Presidente Sebastián Piñera pondrá fin a su mandato, que se extendió por cuatro años, y entregará la piocha de O'Higgins, la que es considerada como el verdadero símbolo del Poder Ejecutivo en nuestro país, al presidente electo Gabriel Boric.

La gestión del empresario estuvo marcada por el estallido social ocurrido el 18 de octubre de 2019 -de la que salió el plebiscito para la creación de una nueva constitución- y la pandemia del Covid-19, lo que provocó variadas críticas de distintos sectores.

Y a pocos días de entregar el mando, el empresario dio una extensa entrevista a Meganoticias Prime, donde dejó varias opiniones.

Al ser consultado por la Convención Constituyente, Piñera se mostró “muy preocupado por el rumbo que está tomando la Constitución y la Convención. Yo creo que se están debilitando cosas fundamentales para Chile”.

Y agregó que "además, noto un afán identitario refundacional que es absolutamente exagerado. Chile no parte con la Convención, tenemos una historia, tenemos que corregir lo que hay que corregir, pero no desmantelar todo lo que hemos hecho”.

El presidente recordó que “llevamos 40 años dividiéndonos y confrontándonos por la Constitución del 80. No podemos pasar los próximos 40 años dividiéndonos y confrontándonos por esta Constitución”.

La pandemia y La Araucanía

Sobre la economía chilena, Piñera apuntó que "ha sido muy golpeada y la gente ha sufrido mucho, pero está sana (...). Por eso, en enero, volvimos a crecer 9%, y este primer trimestre yo creo que vamos a crecer en torno al 8%, por eso el mensaje a los chilenos y al futuro Gobierno es que Chile puede seguir creciendo si hacemos bien las cosas”.

Piñera fue autocrítico con el aporte de a las familias durante la pandemia. “Pudimos haber hecho las cosas mejor y eso lo reconozco. En primer lugar, nadie sabía cuánto iba a durar la pandemia, ya ha durado dos años, y había que tener capacidad de ayudar a los chilenos no una semana o un mes, sino que durante un largo período de tiempo”, reconoció.

Al ser consultado por la Macrozona Sur, el Presidente indicó que “el tema de la paz en La Araucanía no está bien, hay ahí un tema grave y por eso hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Tenemos cuatro mil carabineros en la Macrozona Sur, establecimos Estado de Excepción que es necesario mantener. Lamento que el Gobierno entrante haya dicho que lo va a levantar”.

La invasión a Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania también fue aborada por el mandatario, quien dio por hecho que “nos va a afectar. Hasta ahora nos está afectando el alza en el precio de los combustibles, el alza en el precio de los alimentos y el alza en las tasas de interés, pero nadie sabe cómo va a continuar esta guerra”.

Y fue muy cauto pues “esta guerra puede evolucionar hacia un conflicto de mayor envergadura. Por eso es muy importante que Chile tenga la capacidad de protegerse del impacto que va a tener la guerra y por eso le entregamos al futuro Gobierno un Presupuesto en que hay muchos fondos de reserva”, señaló.

Piñera post gobierno

Al final, el presidente reveló sus planes para su vida post gobierno. "Me quedo en Chile", aclaró de inmediato. "Si bien dejo de ser Presidente, no me jubilo de ser chileno, voy a seguir preocupado de los temas públicos, colaborando en una segunda línea desde la Fundación”, finalizó.