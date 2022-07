Donar sangre es un acto cada vez más necesitado en Chile. Conoce los requisitos y quiénes no pueden donar.

Donación de sangre | ¿Cuáles son los requisitos para donar y quiénes no pueden hacerlo?

Donar sangre se ha convertido en un acto voluntario cada vez más necesitado en Chile. A raíz de la crisis sanitaria por Covid-19 con las cuarentenas y las medidas de aislamiento han dificultado el tratamiento de las personas que siguen necesitando transfusiones día a día.

Quienes acuden a los centros de salud a donar sangre, se le extraen por lo general, 450ml de sangre y tiene un tiempo aproximado de 30 minutos, si es que no hay donantes en espera.

En primera instancia, se realiza un registro de los datos personales del donador, el cual luego deberá tener una entrevista profesional con el objetivo de evaluar su estado de salud y antecedentes de la vida personal. Como resultado podrá conocer si será o no aceptado o aceptada como donante.

Desde el Ministerio de Salud recomiendan total sinceridad al momento de responder preguntas personales, esto se debe a que antes de donar se realizan exámenes para VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, Enfermedad de Chagas, HTLV y Sífilis. Si el paciente sufre una de estas enfermedades y no da cuenta, podría transmitirla a otro paciente, ya que cuando comienza la infección existe un periodo de tiempo donde los exámenes no son capaces de detectarlo, por lo tanto a pesar que ya está en la sangre, se podría transmitir a través de la transfusión.

¿Cuáles son los requisitos para donar?

Para donar sangre es importante contar con los siguientes requisitos:

Tener documento de identificación, como Cédula de Identidad, Licencia de Conducir o Pasaporte

Tener entre 17 y 70 años. Si tienes 17 deberás llevar una autorización escrita firmada del padre, madre o tutor. Si tienes entre 60 y 70 años, deberás contar con autorización del médico del lugar donde donarás.

Dormir mínimo 5 horas

Pesar más de 50kg

Comer en las últimas 5 horas (desayuno y/o almuerzo)

Haber transcurrido más de 3 meses desde la última donación si eres hombre o más de 4 meses si eres mujer.

Es importante recordar que hay que esperar a lo menos 1 hora después de donar sangre para conducir y esperar 12 horas para conducir vehículos de la locomoción colectiva o de carga pesada, realizar deportes que sean de alto riesgo o trabajos en altura.

¿Quiénes no pueden hacerlo?

Las siguientes condiciones inhabilitaran la posibilidad de donar si: