Faltan solo días para las elecciones del 21 de noviembre. Y pese a que se ha prestado más relevancia a la elección del nuevo Presidente o Presidenta de Chile, en la instancia también se deberá definir a nuevos senadores y diputados.
En el caso de los diputados, los candidatos varían según tu distrito. El Distrito 6 de la Región de Valparaíso incluye a las comunas Calle Larga, Los Andes, Rinconada, San Esteban, Limache, Olmué, Quilpué, Villa Alemana, Cabildo, La Ligua, Papudo, Petrorca, Zapallar, Calera, Hijuelas, La Cruz, Nogales, Quillota, Catemu, Llaillay, Panquehue, Putaendo, San Felipe, Santa María, Puchuncaví, Quintero, Isla de Pascua, Algarrobo, Cartagena, El Quisco, El Tabo, San Antonio, Santo Domingo, Concón, Viña de Mar, Casa Blanca, Juan Fernández, Valparaíso.
En Redgol.cl te dejamos el listado completo de las candidaturas a Diputados en la segunda región.
¿Quiénes son candidatos a Diputados en el Distrito 2 de Antofagasta?
A. CHILE PODEMOS +
- LUIS RAFAEL PARDO SAINZ: 60 (RN)
- CAMILA ALEJANDRA FLORES OPORTO: 61 (RN)
- ANDRES LONGTON HERRERA: 62 (RN)
- MARIA VIOLETA SILVA CAJA: 63 (IND – RN)
- BENJAMIN LORCA INZUNZA: 64 (IND – UDI)
- MARIA ESTER MUNNIER SOTO: 65 (UDI)
- LUIS EDUARDO CANTELLANO AMPUERO: 66 (UDI)
- RAUL FUHRER SANCHEZ: 67 (UDI)
- TOMAS HOFFMANN OPAZO: 68 (UDI)
B. PARTIDO DE LA GENTE
- GASPAR ALBERTO RIVAS SANCHEZ: 69
- KATHERINE MURIEL ALARCON GIADACH7: 70
- DANIELA FRANCISCA VILLARROEL MUÑOZ: 71
- CLAUDIO FRANCISCO RIVAS CARRASCO: 72
- RICARDO ENRIQUE BRITO GALARCE: 73
- GABRIELA ANDREA ALVAREZ DIAZ: 74
- MAURICIO RENE OYARCE VERA: 75
- MANUEL RODRIGO CATALAN REYES: 76
- MACARENA FABIOLA BECKER GONZALEZ: 77
E. PARTIDO DE TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS
- EWALD ENRIQUE MEYER MONSALVE
H. NUEVO PACTO SOCIAL
- DANIEL VERDESSI BELEMMI: 79 (DC)
- PRISCILA CORSI CACERES: 80 (DC)
- CAROLINA MARZAN PINTO: 81 (PPD)
- JORGE LOPEZ PINO: 82 (PPD)
- LUCIANO VALLE ACEVEDO: 83 (PS)
- NELSON VENEGAS SALAZAR: 84 (PS)
- FRANCISCA LORETO ARANGUIZ VERGARA: 85 (IND – PL)
- BERTA DEL CARMEN DE LA FUENTE VALENZUEL: 86 (PR)
- MARCELO DAVID MERINO VERGARA: 87 (PR5)
M. UNIÓN PATRIÓTICA
- LUIS HUMBERTO ARAVENA EGAÑA: 88
- CAROLINA BEATRIZ CABELLO VALENZUELA: 89
- CHRISTOPHER ANTTONIO OLIVARES OLIVARES: 90
- VERONICA ANDREA SOTOMAYOR PEREZ: 91
- ROBERTO ANTONIO MANZANO PEREZ: 92
- EDITH PAOLA ESTAY OLGUIN: 93
- CHRISTOPHER RODOLFO VERGARA GARCIA: 94
- GISELLA DANITZA CORTES GUZMAN: 95
- FRANCISCO JAVIER ARIAS TERUEL: 96
AN. DIGNIDAD AHORA
- RICARDO GEORGES CID: 97 (PH)
- ANA GALLARDO CARRASCO: 98 (PH)
- CLAUDIO IVAN GALARCE GONZALEZ: 99 (PH)
- ANDREA PATRICIA ARAYA TORO: 100 (IND – PH)
- YAZMIN LETICIA LORCA BENAVIDES: 101 (IND – PI)
- VICTOR EDUARDO IBACACHE ESTAY: 102 (IND – PI)
- LEO TULLERES CABRERA: 103 (IND – PI)
- CLAUDIO POBLETE DURAN: 104 (IND – PI)
AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO
- CHIARA BARCHIESI CHAVEZ: 105 (PARTIDO REPUBLICANO)
- DAN HORMACHEA DE LA ROZA: 106 (PARTIDO REPUBLICANO)
- SUSAN ESCOBAR GATICA: 107 (PARTIDO REPUBLICANO)
- GABRIEL ESTEBAN BELTRAMI WOELKAR: 108 (PARTIDO REPUBLICANO)
- IRENE ANDREA LJUBETIC VILLANUEVA: 109 (IND – PARTIDO REPUBLICANO)
- MANUEL ANTONIO LOPEZ MIRANDA: 110 (PAR4TIDO REPUBLICANO)
- NUBIA LORENA VIVANCO ILLANES: 111 (IND – PARTUIDO REPUBLICANO)
- GUSTAVO BERTELSEN MAYOL: 112 (IND – PARTIDO REPUBLICANO)
- PEDRO NOLASCO VALENZUELA PIFFAUT: 114 (IND – PARTIDO REPUBLICANO)
AR. APRUEBO DIGNIDAD
- DIEGO EDUARDO IBAÑEZ COTRONEO: 114 (CS)
- MARIA FRANCISCA BELLO CAMPOS: 115 (CS)
- SOFIA ALEJANDRA GONZALEZ CORTE: 116 (PC)
- CRISTIAN ALEJANDRO LUNA SALINAS: 117 (IND – PC)
- MATIAS GABRIEL GAZMURI KRUBERG: 118 (COMUNES)
- FRANCISCA OGALDE VEGA: 119 (FRVS)
- LORENA CECILIA DONAIRE CATALDO: 120 (RD)
- CARLOS ROBERTO LEZAETA CABRERA: 121 (IND – RD)
AW. INDEPENDIENTES UNIDOS
- DIANA NICOL MADARIAGA FERNANDEZ: 122 (CENTRO UNIDO)
- EALEEN CHRISWORT FOX MARSHALL: 123 (CENTRO UNIDO)
- MAXIMILIANO ROBERTO ARREPOL COLLANTE: 124 (CENTRO UNIDO)
- PEDRO ANTONIO DE JESUS LEAL VERGARA: 125 (CENTRO UNIDO)
- MARCOS HECTOR NAVARRETE GUERIN: 126 (CENTRO UNIDO)
- JUAN GUILLERMO DIAZ BUSTAMANTE: 127 (IND - CENTRO UNIDO)
- ORLANDO ARTURO SEGOVIA CACERES: 128 (IND – CENTRO UNIDO)