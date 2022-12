A un diputado UDI no le gustaron las declaraciones del Presidente Boric y por ello condicionó su apoyo al acuerdo nacional de seguridad.

La oposición nuevamente coloca condiciones el acuerdo de seguridad nacional impulsado por el Presidente Gabriel Boric. Si desde RN pusieron como condición el decreto del estado de excepción en la macrozona norte, desde la UDI exigen que el mandatario cese la idea de indultar a detenidos del estallido social y de instalar un memorial en cercanías al Metro Baquedano.

Durante la noche de este miércoles, el jefe de Estado dio una entrevista a Vía X, donde comentó que es partidario de instalar un memorial en el sector: "Me interesa que sea un punto de encuentro y no un punto divisivo. Es importante que haya respeto hacia quienes vivieron episodios traumáticos y sufrieron daños irreversibles. Tiene que haber un espacio de memoria, (pero) yo no quiero un espacio de división".

Boric también comentó que se están haciendo gestiones en materia de indultos a presos del estallido social. "Lo estamos trabajando en conjunto con las familias. Prefiero ser cauto, pero hay un trabajo en curso", sostuvo.

Tras las declaraciones, el diputado UDI Henry Leal reprochó las palabras del Presidente y condicionó su apoyo a un acuerdo nacional de seguridad a cesar en las iniciativas.

"La verdad es que, si esto se mantiene, yo voy a condicionar mi apoyo en esta mesa a suscribir un acuerdo si por otro lado se va a indultar a las personas que están ya condenadas por los tribunales o que están en proceso judicial", señaló.

"Me parece inoportuno y sería bueno que la ministra del Interior aclarara esto y de hecho lo voy a pedir hoy día en la mesa, que se aclare", agregó el parlamentario opositor.