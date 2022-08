La diputada Gael Yeomans acusó que “los republicanos y la UDI no nos permiten votar el proyecto de resolución" que garantice la paridad de género.

“No está garantizada la paridad”. Diputadas oficialistas acusaron a la oposición de poner trabas al proyecto de resolución que buscaba compromiso con la paridad de género en los órganos de representación del Estado, en caso que gane la opción del Rechazo a la propuesta de Nueva Constitución.

Por medio de una conferencia de prensa donde se hizo presente un grupo de parlamentarias, la diputada Gael Yeomans (CS) criticó a las bancadas del Partido Republicano y la UDI de oponerse a la discusión de proyecto.

“Lamentablemente no tenemos garantizada la paridad si es que se rechaza la nueva constitución. Eso le queremos decir a la ciudadanía y sobre todo a las mujeres, que nos ha costado bastante avanzar políticamente en nuestra representación, que es garantizar democracia”, criticó Yeomans.

Acto seguido la parlamentaria explicó que se requería la unanimidad de las bancadas para discutir el proyecto, sin embargo, “los republicanos y la UDI no nos permiten votar el proyecto de resolución y, con ello, ya están dando la señal que temíamos: no está garantizada la paridad si es que se rechaza el texto de la nueva constitución”.

En cuanto a las explicaciones que se les dio para no colocar el proyecto en tabla, Yeomans señaló que la oposición simplemente no dio la unanimidad requerida. “En la reunión de comité dijeron que para esto se requiere unanimidad porque, efectivamente, para los proyectos de resolución cuando se ingresan siguen un curso de tiempo y se van acumulando y, por lo tanto, requieren la unanimidad de los comités para ponerlos en tabla con anterioridad y no dieron la unanimidad”.