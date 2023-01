Ayer miércoles, el Congreso terminó de definir los 24 expertos constitucionales del nuevo Proceso Constituyente. De estos, 12 fueron elegidos por la Cámara Baja y por la misma cantidad, la Cámara Alta.

¿De qué partidos son los expertos constitucionales y cuál es su trayectoria?

Los 12 elegidos y elegidas por la Cámara de Diputados y Diputadas:

Alexis Cortés:

Partido Comunista (PC). Es sociólogo de la Universidad Católica y cuenta con un magíster y un doctorado en el área, del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

Actualmente trabaja como profesor del departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, rol que ejerce desde 2014. Allí también fue director del Magíster de Sociología.

Domingo Lovera:

Frente Amplio (FA). Es abogado licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales. Cuenta con un doctorado de la Osgoode Hall Law School y un master en derecho en la Columbia University.

Fue asesor del Frente Amplio en la negociación del Acuerdo por Chile y redacción de la reforma constitucional.

Antonia Rivas:

Frente Amplio (FA). Es abogada de la Universidad Diego Portales y es doctora en Antropología Sociocultural de la Universidad de California, Berkeley.

Flavio Quezada:

Partido Socialista (PS). Es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile.

Cuenta con magíster en derecho con mención en derecho público en la Universidad de Chile, un master en derecho público de la Université de Bordeaux de Francia y tiene un doctorado en derecho de la Universidad de Barcelona.

Verónica Undurraga:

Partido por la Democracia (PPD). Doctora en derecho de la Universidad de Chile, es socia fundadora de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas y miembro del directorio de Fundación Pro Bono, del Seminario Latinoamericano de Teoría Constitucional y Política (Proyecto de Yale Law School) y de la Red Latinoamericana de Académicos del Derecho (Red Alas)

Además, es jueza de ética del Colegio de Abogados de Chile y actualmente es profesora de la universidad Adolfo Ibáñez.

Paz Anastasiadis:

Democracia Cristiana (DC). Abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez, con diplomado en sistema penitenciario y derechos humanos en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y en descentralización y desarrollo local en la Universidad Alberto Hurtado.

Marcela Peredo:

Partido de la Gente (PDG). Es abogada por la Universidad de Talca, doctora en derecho de la Universidad de los Andes, magister en investigación jurídica de la Universidad de los Andes, y magister en derecho público con mención en derecho constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Juan José Ossa:

Renovación Nacional (RN). Abogado de la Pontificia Universidad Católica, con un máster en derecho LLM en The London School of Economics and Political Science.

Fue subsecretario de Justicia (2018-2020) y subsecretario general de la Presidencia (2020-2021) en el mismo gobierno.

Catalina Salem:

Renovación Nacional (RN). Es abogada y licenciada en derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magister en derecho LLM con mención en derecho constitucional en la misma casa de estudios.

Actualmente, es académica de la Universidad del Desarrollo.

Máximo Pávez:

Unión Demócrata Independiente (UDI). Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con un magister LLM en derecho regulatorio de la misma casa de estudios.

Es el actual vicepresidente de la UDI, y ejerció como exsubsecretario de Segpres durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera

Natalia González:

Unión Demócrata Independiente (UDI). Abogada de la Universidad Católica, con un máster en derecho LLM de la Universidad de Chicago.

Actualmente es directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo y desde diciembre 2020 fue elegida por 6 años como consejera del Consejo para la Transparencia.

Carlos Frontaura:

Partido Republicano (PRep). Es abogado y licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeñó como consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para el periodo 2016-2022.

Los 12 elegidos y elegidas por el Senado:

Gabriel Osorio:

Partido Socialista (PS). Es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Posee un magíster en derecho con mención en derecho público de la Universidad de Chile.

Catalina Lagos:

Partido Socialista (PS). Abogada y licenciada en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Diego Portales, con magíster en derecho público de la Universidad de Chile.

Katherine Martorell:

Renovación Nacional (RN). Es Abogada de la Universidad Central de Chile, magíster con mención en derecho regulatorio en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Actualmente es asesora de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Fue exsubsecretaria de Prevención del Delito.

Jaime Arancibia:

Renovación Nacional (RN). Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con doctorado en derecho de la Universidad de Cambridge.

Es ministro titular del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Actualmente es profesor investigador y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Los Andes.

Teodoro Ribera:

Renovación Nacional (RN). Es abogado de la Universidad de Chile. Tiene el grado de doctor ""Iuris UTriusque"" por la Universidad Julius Maximiliam de Würtzbur.

Fue excanciller del Gobierno de Sebastián Piñera y exministro de Justicia del primer gobierno de Piñera.

Sebastián Soto:

Evópoli. Abogado y licenciado en derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, com master en derecho LLM de la Universidad de Columbia y doctor en derecho de la Universidad de Chile.

Es director del Departamento de Derecho Público.

Magaly Fuenzalida:

Apruebo Dignidad. Es periodista y licenciada en Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Actual encargada de Comunicaciones del Comité de Senadores del partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

Alejandra Krauss:

Democracia Cristiana (DC). Abogada de la Universidad de Chile. Es exministra de Planificación y cooperación en el Gobierno de Ricardo Lagos y exministra del Trabajo del segundo Gobierno de Michelle Bachelet.

Leslie Sánchez:

Partido por la Democracia (PPD) - Partido Liberal de Chile (PL). Es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Posee un magíster en ciencias jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es doctora en derecho de la PUC y doctora con mención internacional en estado de derecho y gobernanza global pro la Universidad de Salamanca.

Francisco Soto:

Partido por la Democracia (PPD). Abogado, magíster en derecho de la Univesidad Diego Portales y doctor en derecho de la Universidad de Barcelona.

Bettina Horst:

Unión Demócrata Independiente (UDI). Ingeniera Comercial de la Universidad Gabriel Mistral. Master en economía con mención en políticas públicas de la Universidad Católica de Chile.

Hernán Larraín:

Unión Demoócrata Independiente (UDI). Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se licenció en Ciencias Jurídicas. Cursó un máster en leyes en el London School of Economics.

Fue exsenador de la UDI, expresidente del mismo partido y exministro de Justicia del segundo gobierno de Sebastián Piñera.