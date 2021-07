Cuarto Retiro 10% AFP | ¿Cómo saber en qué AFP estoy y cuánto dinero me queda para retirar?

La pandemia de Coronavirus en Chile, golpeó fuertemente el bolsillo de los chilenos y la economía cayó en gran parte de las familias del país.

Bajo el mismo contexto, la extracción de los fondos de pensiones de las diferentes AFP han sido un salvavidas monetario para casi la totalidad del país que ha realizado los tres procesos que se han concretado.

Es por esto, que los diputados Pamela Jiles del Partido Humanista y Jorge Durán de Renovación, impulsal el proyecto del Cuarto Retiro del 10% para que los cotizantes que aún tienen saldo vigente puedan retirar su dinero.

El trámite, se encuentra en el primer trámite constitucional luego de haber sido declarado admisible por la Cámara de Diputados, vale decir que fueron enviados a la Comisión de Constitución para su posterior análisis y votación.

Hasta el momento no han sido puestos en tabla, por lo que la discusión no ha comezado y por ende no hay fecha para que se realice el proceso.

A continuación, te contamos más detalles de la medida.



¿Cómo saber en qué AFP estoy?

Para saber en qué AFP estás cotizando, debes ingresar AQUÍ, una vez hecho esto debes entrar con tu RUT sin puntos y con guion, y presionar en "Buscar".

Como resultado, podrás saber a qué AFP estás afiliado.



Para saber cuanto dinero puedes retirar, debes acceder a tu AFP:

Para ellos, haz clic en la AFP a la que estás afiliado a continuación:



- AFP Modelo



- AFP Hábitat



- AFP PlanVital



- AFP Capital



- AFP Provida



- AFP Uno



- AFP Cuprum