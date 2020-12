Plan Paso a Paso | Conoce la etapa de la RM, medidas de fin de año y el Toque de queda

Este Lunes durante el anuncio del Plan Paso a Paso, el Ministerio de Salud anunció que pasará finalmente con la Región Metropolitana y que medidas se tomarán para fin de año.

El 10 de diciembre, la Región Metropolitana completa retrocedió a Fase 2, es decir que regresaron las cuarentenas de fin de semana y se deben solicitar permisos en Comisaría Virtual para salir durante sábado y domingo.

Ante dicho anuncio, todos estabamos espectantes a saber si la RM retrocede a Cuarentena o no, ya que se empezó a especular sobre posibles cuarentenas dinámicas es decir que solo algunas comunas retrocederían a Fase 1.

A continuación, te contamos que pasará con el avance o retroceso de la Capital.



¿Qué comunas retroceden a Fase 1 de cuarentena y qué medidas se tomarán para las festividades?

Se anunció que la Región Metropolitana completa se mantiene en Fase 2, no se innovará hasta el anuncio del 4 de Enero, lo que significa que los viajes interregionales no se permiten hasta que se cambie de etapa.

La única Región que disminuyó el número de casos fue Magallanes en un 11%. Retroceden a transición desde el miércoles 25 de diciembre: ConCón, Valparaiso, Viña del Mar, Talca, Maule, Molina, San Rosendo, Nueva Imperial, Villarica y Pritrufquén.

Durante el anucio también se comunicó el cambio en el Toque de queda (Foto: Captura @ministeriosalud)

A nivel nacional el Toque de queda se adelanta, a partir del día 26 de Diciembre comienza a las 22:00 hrs y termina a las 5:00 am. El día 25, será desde las 2 am y terminará a las 5:00 am.

Los aforos permitidos son en las Comunas en Cuarentena será solo para residentes del hogar, en Transición 15 personas, en Preparación 20 y en Apertura inicial 30 personas cómo máximo, esto cuenta para el día 24 y 25 de diciembre.

Se habilitará un permiso especial, en Comisaria virtual para el día 24 y 25 de diciembre de 6 horas para visitar a adultos mayores.

En relación a la nueva variante de covid, el Ministro Paris señaló que no tiene indicios de ser más agresiva clinicamente tampoco afecta la eficacia de las vacunas segun informacion oficial de la OMS, pero si aumenta más el nivel de contagio y se puede detectar con el mismo examen ya implementado.