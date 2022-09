Quedan muy pocos días para que la exitosa cantante Dua Lipa llegue a Chile en su gira internacional Future Nostalgia Tour.

La artista comenzó la gira el pasado 9 de febrero de este año en Estados Unidos y terminará el 16 de noviembre en Australia, después de casi 10 meses viajando por el mundo.

Recordemos que, en un principio, el tour estaba programado para el 2020, pero se canceló y postergó debido a la pandemia del Covid-19.

Cabe mencionar que ya no se siguen vendiendo entradas ya que estas se agotaron rápidamente en cuestión de horas.

Algunas de las canciones programadas para el concierto son: Physical, New Rules, Love Again, Fever, Levitating, One Kiss, Break My Heart, entre otras.

En Latinoamérica, Dua Lipa, se presentó en Brasil el pasado 11 de septiembre y, en estos momentos, se encuentra en Buenos Aires, Argentina.

A continuación, te contamos cuándo la artista realizará su concierto en Chile.

¿Cuándo y dónde es el concierto?

El concierto será este viernes 16 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.