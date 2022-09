Dua Lipa, la exitosa estrella británica, se presentará por primera vez en territorio nacional como parte de su gira “Future Nostalgia Tour” con la cual promociona su nuevo disco del mismo nombre.

La artista de 27 años comenzó su esperada cuarta gira mundial el 9 de febrero de este año, la cual incluye Europa, Oceanía, Norteamérica y Sudamérica, la cual inicialmente estaba programada para iniciar durante el 2020, pero debido a la pandemia mundial provocada por el Coronavirus, esta debió ser pospuesta.

La cantante se presentó en Brasil el pasado 11 de septiembre, el 13 y 14 del mismo mes se presentará en Argentina, para posteriormente viajar a Chile para subirse al escenario del Estadio Bicentenario de la Florida este sábado 16 para hacer vibrar a miles de fans con lo mejor de su repertorio.

Dua Lipa se encuentra promocionando su último disco Future Nostalgia, el cual incluye canciones como Don't Start Now, Levitating, Break my Heart, Physical y Love Again.

¿Quedan entradas disponibles para el concierto de Dua Lipa en Chile?

Lamentablemente para todos los fans que quedaron con ganas de disfrutar de las mejores canciones de la artista en vivo, las entradas salieron a la venta el pasado 17 de diciembre y se agotaron en cuestión de minutos.