La cantante inglesa y ganadora en tres oportunidades del premio Grammy, Dua Lipa, ha confirmado que vendrá por primera vez a Chile con un show que promete ser inolvidable en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El concierto estará a cargo de la productora DG Medios y se realizará el viernes 16 de septiembre del 2022 y los precios de sus entradas van desde los $39.100 para la galería hasta los $287.500.

Durante su show cantará grandes éxitos como New Rules, Don’t Start Now, Levitating, Love again y Cold Heart. Por lo que, a continuación te contamos más detalles acerca del precio de sus entradas y a partir de que fecha puedes comprarlas.

¿Desde cuándo puedo comprar las entradas de Dua Lipa en Chile y cuál es el valor de cada una?

Las entradas al concierto de Dua Lipa estarán disponibles a partir del 17 de diciembre del presente año en puntoticket.com. A continuación te dejamos los precios de cada entrada en relación a los sectores: