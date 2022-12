Este lunes el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) declaró emergencia zoosanitaria para la región de Arica y Parinacota por la detección de influenza aviar en aves acuáticas silvestres, y ya se confirmó el primer caso de la gripe H5N1. Conoce a continuación los síntomas y cuántos casos hay en nuestro país.

¿Cuáles son los síntomas de la Gripe Aviar?

Los síntomas de la gripe aviar H5NI son los siguientes: tos, fiebre, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, falta de aire, náuseas, vómitos o diarrea, y hasta leve infección en los ojos (conjuntivitis). Estos síntomas pueden presentarse en un plazo de dos a siete días desde la infección. Es importante mencionar que en las personas inmunocomprometidas los casos pueden ser más graves.

¿Cuántos casos de Gripe Aviar hay en Chile?

Hasta el momento se han registrado tres casos de Gripe Aviar en nuestro país, esta nueva variante de la influenza no ha sido detectada en humanos, sólo se ha detectado en aves silvestres de Arica, Tarapacá y Antofagasta. Sin embargo, esto no quiere decir que no puede ocurrir en un futuro ya que lo hemos visto con el AH1N1 que ocurrió hace algunos años atrás, por lo que hay que mantenerse alejado de las aves enfermas.

¿Cómo se contagia la Gripe Aviar?

Un ser humano se puede contagiar con la Gripe Aviar mediante el contacto con excrementos de aves infectadas o secreciones de su nariz, boca u ojos. También la carne o huevos mal cocidos de aves infectadas pueden transmitir la gripe H5N1.

Las autoridades sanitarias recomiendan mantenerse alejados de las aves infectadas y cocer bien los alimentos como el huevo, pollo o pavo antes de consumirlos.