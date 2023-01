El Bono Vacaciones es un beneficio monetario que entrega el Estado una vez al año durante el verano a los empleados y empleadas del sector público.

¿Cuáles son los requisitos del Bono Vacaciones?

El Bono Vacaciones 2023 se entrega de manera automática a los empleados y empleadas que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser trabajador o trabajadora del sector público

Los empleados que a noviembre de 2022 tengan una remuneración líquida igual o inferior a $842.592.

Los empleados que a noviembre de este año tengan una remuneración líquida inferior a $2.790.225.

Cabe aclarar que este beneficio no es postulable, y los beneficiarios lo recibirán sin hacer ningún trámite.

¿Cuál es el monto del bono?

El monto del Bono Vacaciones varía dependiendo de cuánto gane el beneficiario o beneficiaria, y de acuerdo a la Ley de Reajuste de Remuneraciones del Sector Público, el valor para este año 2023, es de:

$100.000 para los trabajadores del sector público, cuya remuneración líquida que les corresponda percibir en el mes de noviembre de 2022, sea igual o inferior a $943.703.

$50.000 para aquellos trabajadores del sector público, cuya remuneración líquida supere los $943.703 y no exceda los $3.125.052 brutos.

El Bono Vacaciones no es imponible, por lo que no constituirá renta para ningún efecto legal y no está afecto a descuentos.

¿Cuándo se paga el Bono Vacaciones?

El Bono Vacaciones 2023 no tiene un día específico de pago, pero por ley se debe depositar durante el mes de enero de este año. De esta manera, la fecha de pago dependerá de cada lugar de trabajo.