Este lunes 1 de mayo comienza a funcionar el Bolsillo Familiar Electrónico, beneficio administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS) que tiene como objetivo ayudar económicamente a las familias chilenas con la compra de alimentos.

¿Cuáles son los requisitos del Bolsillo Familiar Electrónico?

Para ser beneficiario del Bolsillo Familiar Electrónico es necesario haber recibo el Bono Canasta Básica. En específico, los requisitos son:

Ser causante de la Asignación Familiar y de la Asignación Maternal, del Sistema Único de Prestaciones Familiares.

Causantes del Subsidio Familiar (SUF).

Causantes de las familias usuarias del subsistema Seguridades y Oportunidades y las familias, pertenecientes al subsistema Chile Solidario, tales como:

-Persona con discapacidad, debidamente acreditada conforme con la calificación y certificación establecida en el artículo 13 de la Ley Nº 20.422.

-Estudiante con necesidades educativas especiales de carácter permanente que participe del Programa de Integración Escolar del Ministerio de Educación.

-Estudiante matriculado en establecimiento educacional con modalidad de educación especial, reconocido por el Ministerio de Educación.

-Estudiante de 18 años a 24 años con 11 meses.

-Menores de 18 años de edad.

Importante: "causante" es la persona por la cual se paga el beneficio; por ejemplo, a quienes se denomina habitualmente cargas familiares.

¿Cuándo se paga el beneficio?

El calendario de pagos del Bolsillo funciona de la siguiente manera:

Desde mayo a agosto de 2023 se considerarán las nóminas de las personas causantes y beneficiarias del SUF y de la AFAM al 31 de diciembre de 2022.

se considerarán las nóminas de las personas causantes y beneficiarias del SUF y de la AFAM al 31 de diciembre de 2022. Desde septiembre a diciembre de 2023, se considerarán las nóminas correspondientes al 30 de abril de 2023.

¿Cuál es el monto del Bolsillo Familiar Electrónico?

El Bolsillo Familiar Electrónico entregará un pago mensual de $13.500 por carga familiar. De esta manera, por ejemplo, un hogar de una madre y dos niños (que sean cargas) recibirá $27.000 por mes.

El pago será depositado en la Cuenta RUT del Banco Estado y funcionará como un monto separado dentro de la tarjeta. El dinero solo se podrá usar en compras de alimentos.

Cabe aclarar que el dinero no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable, y no tendrá descuento alguno.

Reglas generales del uso del beneficio:

Si el monto del beneficio no es utilizado durante el mes, se acumulará para los meses siguientes.

Se podrá usar el beneficio con un tope correspondiente al saldo disponible.

No existirá monto mínimo de compra para hacer uso del beneficio.

No existirá un número mínimo ni máximo de compras para hacer uso del beneficio.

Se podrá activar o desactivar libremente el uso del beneficio con tres posibles opciones de operación. Esto debe hacerce en la app de Banco Estado.

¿Cuáles son las tres opciones de operación del Bolsillo?

Bolsillo Activado para complemento de una compra de hasta un 20%:

Se puede activar el bono para cubrir hasta el 20% de la compra. Es decir, si haces una compra de $10.000, solo pagarás $8.000 y los $2.000 que restan se pagarán con el Bolsillo Familiar.

Hasta por el total del saldo disponible del beneficio, sin límite porcentual para cada compra:

Se puede activar la opción del 100%, para pagar la totalidad de la compra que se realice con el dinero del Bolsillo Familiar.

Bolsillo Desactivado:

Si desactivas el Bolsillo, al realizar una compra se descontará dinero de tu saldo personal y el monto del beneficio se mantendrá intacto.

Consulta si eres beneficiario

Para saber si eres beneficiario del Bolsillo Familiar Electrónico, ingresa AQUÍ y digita tus datos, luego haz clic en "consultar".