La crisis económica ha afectado gravemente los bolsillos de la gran mayoría de los ciudadanos y la situación ha empeorado con la llegada del invierno.

A pesar de que ya existen múltiples bonos y subsidios estatales, estos al parecer no han sido suficientes, por lo que muchas personas y parlamentarios se encuentran exigiendo nuevos beneficios para la población más vulnerable.

Una de las iniciativas más populares es el IFE de Invierno, propuesta del diputado Jaime Naranjo (PS), que contempla la entrega de un bono de $50 mil por integrante familiar a los hogares que pertenezcan al 60% de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Este proyecto no ha podido prosperar, en parte, porque el Gobierno le ha cerrado la puerta varias veces debido a que este podría aumentar la inflación.

En este contexto, recientemente el ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó que el Gobierno entregará una ayuda económica a las familias durante este invierno.

"Hay muchos problemas cotidianos que están afectando a muchos hogares y hay que buscar la manera de poder apoyarlos", afirmó la autoridad.

A continuación, te contamos cuáles serán estos beneficios.

¿Cuáles serán los nuevos beneficios y habrá un IFE de Invierno?

El Ministro de Hacienda afirmó que sí habrá beneficios para este invierno, aunque todavía no ha dicho cuáles van a ser ni de qué forma se entregarán.

"Va a haber ayuda de invierno, la forma específica la vamos a ver la próxima semana, pero vamos a tener pronto novedades", afirmó Marcel.

Acerca del IFE de Invierno, el funcionario manifestó que este no será uno de beneficios que entregará el Gobierno.

"No es muy bueno" porque "surgió en un momento en el cual teníamos las restricciones absolutas a la movilidad, había millones de personas que perdieron su empleo porque mucha gente no podía salir a trabajar y sus ingresos bajaban a cero. Hoy, afortunadamente, no es la situación, pero sí hay inflación (...) es algo a lo cual uno tiene que responder con medidas que son apropiadas a la magnitud del problema", declaró.