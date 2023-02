Aries (marzo 21-abril 20)

La Luna y Júpiter te darán un día de alegría y júbilo junto a tus seres queridos, y si pones de tu parte será un domingo maravilloso. Es una ocasión ideal para salir, contactarte con la naturaleza y sentir los rayos del sol para recibir sucesos inesperados que serán muy buenos.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Tendrás un día con algunos cambios e indecisiones, aunque eso no es algo malo, sino que tendrás que decidir entre varias opciones. Puede que se te solicite estar en dos lados a la vez y que tendrás que elegir, pero la decisión que tomes será sabia.

Géminis (mayo 21-junio 21)

El día de hoy es ideal para moverte, salir y relacionarte con los demás, ya sea con tu pareja o grandes amigos y amigas. Estarás radiante con quienes te rodean, porque te verán optimista y con energía. Aprovecha tu día de suerte en el amor y la amistad.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Hoy será una jornada ideal para liberte de todos tus miedos y sentimientos negativos que te acechan. Debes saber alejarte de la gente tóxica que te roba las energías, y hoy es el el día ideal para hacerlo, aunque ello pueda doler será para mejor.

Leo (julio 23-agosto 22)

Eres una persona a la que le encanta estar en la posición de líder dando órdenes y dirigiendo la vida tus seres queridos. A veces te sientes como un rey y hoy tendrás un día para saber ordenar, ayudar y dar algunos sermones, pero todo saldrá de buena forma.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Te encanta que las cosas salgan como tú deseas, pero no siempre puede ser así. Hoy es un día en el que algunas cosas no resultarán como te gustan y puede que las manifiestes abiertamente, pero debes saber adaptarte porque hay cosas que no dependen de ti.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hoy será un buen día, pero al principio no, por lo que debes ser paciente. Eres una persona que a veces se deja de lado por darle prioridad a otros, aunque tú quieras hacer algo distinto. Puede que algo parecido te ocurra hoy, pero finalmente te adaptarás y estarás más cómodo de lo que imaginabas.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Puede que no te sientas bien sin saber realmente la razón, sobre todo en la primera parte de la jornada. Pero luego el día mejorará y tendrás un domingo muy bueno con tu familia, solo debes ser paciente, no intentes apurar las cosas.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Es un gran día para pensar en tus sueños y meditar acerca de lo que quieres hacer en tu mediano y largo plazo, sueña en grande e imagina los objetivos que quieres alcanzar. También puedes comentar estas ideas con tu pareja y seres queridos, te hará bien soñar.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Tu día comenzará muy bien con una larga planificación de lo que deseas hacer, pero luego puede que surjan un par de problemas inesperados y tendrás un día diferente al que pensaste. No te desanimes que solo debes saber adaptarte a las circunstancias.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Urano, tu planeta regente, estará hoy en mal estado cósmico y puede sacar a veces lo peor de ti. Puede que tengas algún conflicto con familiares o tu pareja, ya que no tendrás mucha paciencia. Procura tener cuidado para sacar adelante esta jornada.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Debes tener precaución con los temas de dinero porque podrías pasar un mal rato. Quizás sea mejor no gastar tanto y ahorrar. De la misma forma cuídate si algún familiar o ser querido te pide plata, ya que quizás no te la devuelva, a veces ser más desconfiado te ayudará.