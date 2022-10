La Cámara de Comercio de Santiago anunció las ofertas del Cyber Monday 2022 comenzaron este lunes 3 de octubre a partir de las 00:00 horas y se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles 5 de octubre.

Este año 787 marcas comerciales participarán en el evento oficial, las tiendas o pymes que no forman parte del listado oficial de igual forma pueden ofrecer descuentos en sus servicios o productos, pero no necesariamente se regirán por la fecha mencionada anteriormente.

La subinspectora Melisa Muñoz, de la Brigada del Cibercrimen Metropolitana dio a conocer una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas de estafas. “las personas deben revisar primero el sitio al cuál están ingresando y verificar en este caso si el URL se encuentra cortada o no, ya que este es el primer indicio para verificar si el sitio es seguro o no” comentó a 24horas.cl.

A continuación te compartimos cuál es el sitio oficial del Cyber Monday para que revises los increíbles descuentos y ofertas.

¿Cuál es el sitio oficial para comprar en este Cyber Monday 2022?

El sitio oficial del Cyber Monday es el siguiente: www.cyber.cl, podrás ver todas las categorías y las marcas que participan de este evento online. Para conocer las mejores ofertas solo debes hacer clic en la marca que desees y así podrás acceder al sitio oficial de las marcas para realizar una compra segura con las ofertas y descuentos imperdibles.

Para asegurarte que es un sitio confiable toma en cuenta el candado que aparece al costado del navegador o el texto “https” con que indica la dirección en el navegador.