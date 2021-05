"Más del 90% de personas en la UCI no se han vacunado": Las duras cifras que estima el vocero de la Sochimi

Este jueves el reporte de Minsal indicó el regreso de más de 8 mil casos positivos diarios en Chile, lo que ha respondido a las altas cifras de los últimos días y que suceden en medio de la implementación de un pase de movilidad para los vacunados contra el Covid-19.

Si bien más del 50% de la población objetivo ya tienen su vacunación completa, los números de casos positivos, fallecidos e ingresos a la UCI siguen siendo altos. Hoy el número de hospitalizados supera los 3 mil, mientras que 2.518 están con ventilación mecánica.

En cuanto a las personas graves, esta jornada habló con El Mercurio el vocero de la Sociedad Chilena de Intensivistas, Eduardo Tobar, quien dio duras cifras que él estima entre la relación de personas en la UCI con los que están vacunados contra el Covid-19.

"El 95% o el 90% de las personas que están en la UCI no están vacunadas. Hay pocos pacientes vacunados, y entre los no vacunados yo diría que dos tercios son porque aún no les tocaba y otro porque francamente no quisieron vacunarse. Todavía tenemos pacientes de 60 o 70 años que ya deberían estar vacunados hace dos meses y optaron por no hacerlo, y jóvenes con comorbilidades que no se han vacunado", es lo que estima el vocero de la Sochimi.