Uno de los compromisos del programa del presidente Gabriel Boric, era realizar cambios en el sistema de salud pública, y el pasado miércoles 27 de julio el mandatario presentó el plan “Copago Cero” para todos los afiliados de Fonasa que se atiendan en la red de salud pública.

“Hoy día estamos acá para cumplir un compromiso que definimos en nuestro programa, que ratificamos en la Cuenta Pública del primero de junio, y que es un avance histórico en materia de salud”, señaló el presidente Gabriel Boric al presentar el plan.

A continuación te comentamos en qué consiste este plan y qué trámite deben hacer los afiliados de Fonasa para acceder al beneficio.

¿En qué consiste el Copago Cero de Fonasa y qué trámite debo hacer para obtener el beneficio?

La atención gratuita en la Red Pública de Salud era solo para las personas que pertenecieran a los tramos A y B, pero con el nuevo plan de Copago Cero de Fonasa, todas las atenciones que recibas en el sistema público serán gratuitas, sin importar el tramo al que pertenezcas.

Es decir, las personas beneficiarias de Fonasa de los tramos C y D tendrán gratuidad en todas sus atenciones en el sistema público de salud (AUGE/GES y No AUGE/GES).

Desde septiembre se podrá acceder al beneficio que se activa automáticamente para todas las personas que pertenecen a Fonasa, por lo que no tendrá que realizar ningún trámite asociado a la atención de salud.