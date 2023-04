Los adultos mayores del país suelen recibir múltiples beneficios económicos que dependen de ciertas características y requisitos. Uno de los más solicitados se tratan del Bono Bodas de oro y de plata, el cuál reciben ciertos montos dependiendo de los años de matrimonio que tengan.

Consulta si recibes el Bono Bodas de oro y de Plata

No existe una plataforma que te indique si lo recibirás o no, ya que obligatoriamente debes postular a ellos desde tu casa por VideoAtención en chileatiende.cl, o bien, de forma presencial en alguna de las sucursales de ChileAtiende del IPS más cercana a tu domicilio. Pero no te preocupes, a continuación te contamos en detalles como recibir estos beneficios y sus respectivos montos.

Bono Bodas de oro

El Bono Bodas de Oro es un aporte económico dirigido a las parejas que cumplan un mínimo de 50 años de matrimonio, además de cumplir con otros requisitos establecidos para recibirlo.

¿Cuál es el monto?

El monto actual del Bono Bodas de Oro corresponde a $403.874 pesos divididos entre $201.937 por cada cónyuge vivo. Ante esto, es importante que para recibir el beneficio este sea solicitado por los dos cónyuges.

¿Quiénes pueden recibirlo?

Cónyuges que no se encuentren separados o divorciados (término del matrimonio por cualquier ca

(término del matrimonio por cualquier ca usa legal).

Se encuentren en el Registro Social de Hogares (RSH) , y, de acuerdo a su calificación, pertenezcan al 80% más vulnerable de la población.

, y, de acuerdo a su calificación, pertenezcan al 80% más vulnerable de la población. Convivan en el mismo hogar o acrediten residencia en hogares de larga estadía (uno o ambos), reconocido por la autoridad correspondiente.

(uno o ambos), reconocido por la autoridad correspondiente. Acreditan residencia en el territorio nacional por un período de cuatro años, dentro de los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

¿Cómo postular?

Ahora podrás solicitar el beneficio a través de una videollamada con algún funcionario de ChileAtiende que te ayudará a postular.

Para postular al Bono Bodas de Oro debes ingresar a este ENLACE y completar los datos que te soliciten para iniciar la videollamada.

Bono Bodas de plata

El Bono Bodas de Plata es un aporte económico dirigido a las parejas que cumplan un mínimo de 25 años de matrimonio, además de cumplir con otros requisitos establecidos para recibirlo.

¿Cuáles son los requisitos?

Deberás acudir a tu Caja de Compensación y con los siguientes documentos para postular:

Caja Los Héroes

Certificado matrimonio emitido por Registro Civil que acredite 25 años de matrimonio.

Solicitud de Autorización y Pago de Prestación, firmado por pensionado.

Presentar cédula de identidad del afiliado y conyuge.

Caja Los Andes

Ser Afiliado Pensionado a Caja Los Andes al momento de celebrar el aniversario de matrimonio o de acuerdo de unión civil número 25.

Presentar Certificado de Matrimonio o de Acuerdo de Unión Civil (emitido por el Registro Civil) y Cédula de Identidad del beneficiario.

Caja La Araucana

Presentar certificado de matrimonio o fotocopia de la libreta de matrimonio.

Tener las cédulas de identidad vigentes.

Realizar el trámite antes del 31 de diciembre de 2022.

En el caso que ambos cónyuges se encuentren afiliados a la Caja, sólo uno de ellos tiene derecho a cobrar el beneficio.

Caja 18

Tener mínimo 12 meses de afiliación continuos.

El certificado del Registro Civil que acredite el matrimonio.

Fotocopia del C.I. vigente del afiliado(a) y de su cónyuge.

¿Cuál es el monto?

Los montos son entregados por las Cajas de Compensación y los pagos pueden variar desde los $20 mil hasta los $30 mil pesos: