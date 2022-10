La primera versión de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) se rendirá el 28, 29 y 30 de noviembre, la cuál servirá para la admisión 2023 a la educación superior.

Esta evaluación viene a reemplazar la antigua Prueba de Selección Universitaria (PSU) y busca evaluar las competencias necesarias de los estudiantes para que puedan ingresar a la educación superior, por lo que deberán rendir las pruebas de: Comprensión Lectora, Competencia Matemática 1, Competencia Matemática 2, prueba electiva de Ciencias o de Historia y Ciencias Sociales.

Pero no sólo es importante el puntaje obtenido en la PAES ya que las universidades también piden un buen puntaje de las Notas de Enseñanza Media (NEM). A continuación te compartimos dónde puedes conocer tu NEM y para qué sirve.

¿Cómo puedo conocer mi NEM?

Si deseas conocer tu Notas de Enseñanza Media (NEM) en el sitio web del Demre haz clic AQUÍ, deberás ingresar tu RUT y contraseña el Demre (si no tienes, es tan sencillo como que pinches "Crear cuenta"). Sólo te pedirán datos básicos para crearla y no te tomará más de 1 minuto. Posteriormente cuando hayas podido ingresar, pincha donde dice "comprar" (no te preocupes, no tendrás que pagar nada). ¡Ojo! Si rendiste la PSU en años anteriores, después de presionar comprar te aparecerán tus puntajes y tu NEM.

También puedes ver tu NEM en el sitio web del Ministerio de Educación, para eso ingresa AQUÍ haz clic en “Certificados de Estudio”, luego deberás ingresar tu RUT, fecha de nacimiento y correo electrónico. De inmediato el sitio te entregará tus resultados y aparecerán tus notas de enseñanza media desde primero a cuarto medio.

¿Para qué sirve el NEM?

El NEM es tu promedio de notas de enseñanza media, el cuál es transformado a un puntaje estándar, mediante tablas de conversión, constituyendo así tu puntaje NEM. Y sirve para el ingreso a las universidades participantes en el Proceso de Admisión 2023.