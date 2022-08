Queda menos de un mes para el Plebiscito de Salida. El 4 de agosto la ciudadanía deberá votar “Apruebo” o “Rechazo” y con esto decidirá si Chile tendrá una nueva Constitución o si seguirá rigiendo la de 1980.

El voto es obligatorio para todas las personas habilitadas que residan en territorio nacional y tengan más de 18 años. Si bien no se ha establecido un período de excusas para no votar, se determinó que no existirán multas para las personas que no puedan votar por los siguientes motivos:

Enfermedad que se lo impida.

Ausencia del país.

Encontrarse a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral.

Por otro impedimento grave que sea comprobado ante un juez competente.

El resto de los no votantes incurrirá en una multa de hasta 3 UTM, es decir cerca de $180 mil pesos. Este monto deberá ser saldado ante el respectivo Juzgado de Policía Local.



¿Dónde me toca votar en el Plebiscito de Salida?

Los electores podrán revisar en consulta.servel.cl dónde les toca votar el 4 de septiembre.

Una vez dentro, escribe tu RUT sin puntos y con guion, rellena la casilla “Soy humano” y haz clic en “Consultar”.

Como resultado, la plataforma te indicará si estás habilitado para votar y la dirección de tu local de votación.