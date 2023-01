La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la reforma previsional liderada por el Gobierno, pese a no contar con los votos de la oposición. Dentro de la instancia se acordó la creación de una mesa técnica de expertos y Chile Vamos puso en duda su participación en la mesa.

Durante horas de este miércoles el Gobierno dio un paso más dentro de la discusión por un nuevo sistema previsional y la Comisión de Trabajo aprobó la idea de legislar la reforma, eso sí, no se logró un consenso dentro del trabajo, ya que desde la oposición votaron en contra, lo cual estaba previsto dentro de los cálculos que manejaba el ejecutivo.

El proyecto fue aprobado en general por 8 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, donde La Moneda jugó un papel fundamental al comprometerse a crear una “mesa técnica” de expertos, que se dedique a evaluar la iniciativa y generar propuestas para lograr un acuerdo en una segunda etapa.

Sin embargo, el anuncio no fue suficiente para la oposición, quienes pusieron en duda su participación dentro de la mesa técnica.

Tras la votación, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, agradeció la aprobación en general, pidió un diálogo más ameno para las etapas que vienen y enfatizó su molestia por declaraciones de la oposición que acusaban una supuesta falta de transparencia.

“Espero que de cara a esta mesa de trabajo que se ha concordado, tengamos una aproximación más pragmática, que no pase por descalificaciones ni las defensas a ultranzas de las propuestas, porque no ha sido el interés del ejecutivo, que ha explicado su propuesta de reforma, lo que no significa que no haya disposición al diálogo”, dijo el secretario de Estado.