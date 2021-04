Horario Supermercados | Revisa a qué hora cierran y el funcionamiento de los comercios este fin de semana

En su reporte de hoy, el Minsal informó 7.590 nuevos casos de Covid-19 y 157 muertes a causa del virus. Sumada a las de semanas anteriores, estas cifras y han obligado a las autoridades del país a endurecer las medidas para hacer frente al virus.

Entre las acciones se determinó un cambio en el horario en el inicio del toque de queda a nivel nacional. Así, parte a las 21.00 horas y finaliza a las 5.00 horas del día siguiente.

Esto obligó a supermercados modificar sus horarios de funcionamiento. A continuación de explicamos qué hora abren y cierran los supermercados en cuarentena y con el nuevo toque de queda.

Unimarc

Lunes a sábado: 9:00 a 19:00 horas.

Domingo: 9:00 a 19:00 horas (puede cambiar dependiendo del local)

Queremos que te cuides pero que sigas ahorrando ��. Por eso, te informamos de los horarios de apertura y cierre de nuestros locales en https://bit.ly/2PEugo2 para que planifiques tu visita ��. Publicado por UNIMARC en Martes, 6 de abril de 2021



Superbodega A Cuenta

Lunes a viernes: 08:00 a 18:30 horas.

Domingos y festivos: 08:30 a 18:30 horas (puede cambiar dependiendo del local)

Alvi

Horario general :

Lunes a sábado: 8.00 a 19.30 horas.

Domingo: 9.00 a 17.30 horas

Alvi Temuco y Valparaíso (horario especial) :

Lunes a sábado: 7.30 a 19.30 horas

Domingo: 9.00 a 17.30 horas.

Socio, te queremos informado ⚠️. A raíz del cambio horario de toque de queda, nuestro cierre se adelanta a las 19:30hrs... Publicado por Alvi en Lunes, 5 de abril de 2021



Mayorista 10

Lunes a viernes: 08.30 a 19.30 horas.

Sábado: 08.30 a 19.30 horas.

Domingo: 9.00 a 19.00 horas.

Recuerda que se adelantó el toque de queda nacional ��. Antes de visitarnos, revisa el horario de cierre de nuestras... Publicado por Mayorista10 en Jueves, 8 de abril de 2021



Jumbo

Región Metropolitana y V región :

Lunes a sábado: 8:00 a 18:00 horas.

Domingos y festivos: 9:00 a 18:00 horas.

Otras regiones :

Lunes a sábado: 8:00 a 19:00 horas.

Domingos y festivos: 9:00 a 19:00 horas.

Recuerda que si necesitas venir al supermercado debes pedir tu permiso en comisaría virtual. Revisa los horarios de tu Jumbo más cercano en �� https://t.co/9eh73OyKyl pic.twitter.com/Kkqm2h0iMi — Jumbo (@JumboChile) April 6, 2021

Líder

Líder :

Lunes a viernes: 08:30 a 19:00 horas.

Domingos y festivos: 08:30 a 18:30 horas (puede cambiar dependiendo del local)

Líder Express :

Lunes a viernes: 08:00 a 18:30 horas.

Domingos y festivos: 08:30 a 18:30 horas (puede cambiar dependiendo del local)

Revisa los horarios de nuestros locales Lider y Express de Lider. Evita venir acompañado para respetar los aforos... Publicado por Lider en Lunes, 5 de abril de 2021



Santa Isabel

Región Metropolitana y V región :

Lunes a sábado: 8:00 a 18:00 horas.

Domingos y festivos: 9:00 a 18:00 horas.

Otras regiones :

Lunes a sábado: 8:00 a 19:00 horas.

Domingos y festivos: 9:00 a 19:00 horas.

Recuerda que si necesitas venir al supermercado debes pedir tu permiso en comisaría virtual. Revisa los horarios de tu Santa Isabel más cercano en ���� https://t.co/4z6Xy1Nwhx pic.twitter.com/TMilVkrVVI — Santa Isabel (@SantaIsabelCL) April 6, 2021



Tottus

Lunes a viernes: 08:30 a 20:00 horas (puede cambiar dependiendo del local)

¿Qué productos puedo comprar?

La restricción para la compre y venta de artículos que no sean esenciales finalizó el 15 de abril. Por lo tanto, de ahora no adelante no hay restricción para la compra de ningún producto.



¿Necesito un permiso para ingresar a un supermercado?

La mayoría de las comunas del país se encuentran en cuarentena. Por lo tanto, si la comuna en la que resides está en esa fase, debes solicitar un Permiso de Desplazamiento Temporal en Comisaría Virtual. Cuando ingreses al supermercado te pedirán mostrarlo, de lo contrario se te negará en ingreso.