Chile presentó su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el periodo 2023-2025. Fue la propia canciller Antonia Urrejola quien anunció la candidatura por el “compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos”.

“Esta candidatura tiene como base el compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos, el fomento de la paz, la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo sustentable, ejes rectores de nuestras políticas públicas y también de nuestra política exterior”, anunció la Ministra de Relaciones Exteriores.

La autoridad sostuvo que uno de los pilares del Gobierno, en cuanto a la política exterior, es la promoción de los derechos humanos como sello distintivo del Ejecutivo. Prueba de ello es el envío al Congreso del proyecto que pretende ratificar la participación de Chile en el Acuerdo de Escazú, primer gran acuerdo socioambiental de América Latina, que incluye la promoción de los derechos humanos de defensores ambientales.

Para Urrejola, “la perspectiva de derechos humanos atraviesa transversalmente a las políticas públicas y a las relaciones internacionales. La conciencia de esa realidad, así como el compromiso profundamente democrático del Gobierno de Chile en este sentido, ha sido manifestado de manera explícita por el Presidente Gabriel Boric como jefe de Estado”.

“Chile ha participado activamente en paneles, resoluciones y mecanismos en un amplio espectro de tópicos relativos a derechos humanos, tales como la prevención de la tortura, el derecho a la verdad, justicia y reparación, la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de los derechos de las mujeres, de los derechos de las personas LGBTIQ+ y particularmente, su protección contra la violencia y la discriminación, así como los derechos de los pueblos indígenas, entre otros”, añadió la Canciller.

En ese sentido, la titular de Relaciones Exteriores agregó que Chile tiene “la convicción de que el Consejo de Derechos Humanos y sus procedimientos, juegan un rol muy concreto y central en la alerta temprana y prevención del deterioro de la situación de derechos humanos en el mundo. Ello es fundamental en el cuidado y la consolidación de nuestra democracia”.

“Un desafío permanente de las democracias contemporáneas”

Junto a la Canciller, también participó la Ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien recordó las vulneraciones a los derechos humanos en marco de la dictadura y el estallido social, señalando que la materia es “un desafío permanente de las democracias contemporáneas”.

“Los derechos humanos son un pilar fundamental de la gestión de nuestro programa de gobierno y de la gestión gubernamental que estamos impulsando en este periodo. Para nosotros y como es de público conocimiento, nuestro gobierno recibe al país después de uno de los contextos más graves de violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia", comentó la ministra.

Al respecto, indicó que "los acontecimientos acaecidos en Chile, pero también otros desafíos que hemos enfrentado en las últimas décadas, nos han demostrado que la lucha por los derechos humanos no es algo particular a un momento histórico, no se refiere solo a los momentos y a los contextos donde prevalecen regímenes autoritarios, sino que es un desafío permanente de las democracias contemporáneas y que todos los países enfrentamos a diario".

El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental dentro de las ONU. Está conformado por 47 Estados y busca promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo. Chile ha sido su miembro en tres ocasiones: 2009-2011; 2012-2014 y 2018-2020.