Los años pasan y la tecnología nunca se queda atrás. La inteligencia artificial (IA) ha llegado para quedarse en múltiples dispositivos y herramientas que buscan hacer fácil las tareas diarias de las personas y una de ellas es ChatGPT, un chatbot que cuenta con una tecnología para responder todas tus inquietudes e incluso universidades han clausurado la herramienta debido a que los pupilos la utilizan para solicitar ensayos y resúmenes sin mover ningún dedo.

ChatGPT: el sistema que intimida y sorprende

En 2015 se creó un modelo de red neuronal desarrollado por Sam Altman y el entonces actual propietario de Twitter, Elon Musk y cuyo resultado fue ChatGPT, básicamente se trata de un robot virtual con un potencial significativo e inimaginable.

Pasaron varios años hasta que fuese liberada a todo público durante el mes de noviembre de 2022. Este robot virtual tenia un objetivo y era brindar una experiencia más cercana a una conversación humana real, por lo tanto pasaron varios años en que ChatGPT fue entrenado para ser capaz de responder a las inquietudes de las personas.

¿Qué hace ChatGPT?

Ya dijimos que es un robot virtual y que puede brindar una experiencia humana, sin embargo la herramienta digital tiene la capacidad de generar textos, ensayos, traducir idiomas, responder preguntas y ayudar con la redacción e investigación.

¿Por qué ha causado polémica?

De acuerdo a un artículo publicado por The New York Times, varios académicos de distintas universidades en el mundo han modificado sus métodos de evaluación de textos para evitar que los alumnos utilicen ChatGPT debido a que estarían utilizando la herramienta para entregar ensayos y resúmenes de textos gracias al robot virtual, no obstante no estaría exento de contener errores y frases sin sentido.

¿Dónde puedo utilizar la herramienta?

ChatGPT cuenta con su propia página web ingresando a este ENLACE. Para utilizarla deberás ingresar con tu correo electrónico y tener paciencia, ya que a medida que se ha vuelto conocida la herramienta suele encontrarse al máximo de su capacidad.