En plena gira a Colombia, donde el presidente Gabriel Boric asistió a la investidura del mandatario Gustavo Petro, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, aclaró que el gobierno no tiene información sobre la denuncia del gobierno de Argentina por cinco vuelos chilenos que habrían pasado por el espacio aéreo del país vecino en la Antártica.

Urrejola explicó en la Casa de Nariño, el palacio presidencial de Colombia donde Petro y Boric sostienen una reunión, que "tal como señaló la ministra de Defensa, Maya Fernández, la semana pasada, de acuerdo a información que nos han entregado desde el Ministerio de Defensa y la Dirección General de Aeronáutica, nosotros no tenemos registro de esos vuelos que se han señalado desde Argentina".

La secretaria de Estado indicó que "de acuerdo a la información que tiene Argentina, habrían existido cinco vuelos, que no se sabe si son civiles o militares, en la región antártica y de acuerdo a la información que tenemos nosotros esos vuelos no existieron (...) Es uno de los puntos que estamos viendo con la cancillería argentina para poder resolver esas diferencias. Ahora, en la bilateral (con el canciller de Argentina, Santiago Caffiero) conversamos un conjunto de otros temas como la integración física, los corredores bioceánicos y el tema del litio, que también conversamos con Bolivia".

Uno de los puntos del conflicto es un tuiteo del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, en que replicaba lo informado por su par argentino. "Efectivamente, Argentina sacó ese tuit donde básicamente lo que quieren es que colaboremos en ver por qué está esta diferencia de información. Desde la posición de ellos, la información que tienen es esa y nosotros tenemos otra información y es parte de las conversaciones que debemos tener", dijo la canciller.