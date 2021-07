Calendario Vacunación Covid-19 | 9 de julio: ¿Cuándo me toca vacunarme?

A la fecha se han administrado más de 23,2 millones de vacunas contra el Covid-19 en Chile. En total, 11 millones de personas han completado su esquema de vacunación, lo que corresponde el 72,55% de la población objetivo.

Pese a que los indicadores de la pandemia han mejorado considerablemente en la última semana, las autoridades continúan haciendo un sólido llamado a vacunarse, sobre todo ahora que la variante Delta del coronavirus se encuentra en Chile.

Cabe recordar que vacunarse contra el Covid-19 es voluntario, sin embargo hacerlo evita o restringe la diseminación del virus, resguardando las vidas de las personas a tu alrededor.

Si todavía no te has vacunado y no sabes debes hacerlo, a continuación te contamos quiénes se vacunan este viernes 9 de julio:



¿Quiénes se vacunan el 9 de julio?

Según el calendario de vacunación, el viernes 9 de julio se vacunan las siguientes personas:

- Primera dosis personas de 16 y 17 años

- Segunda dosis a población vacunada con primera dosis entre el 7 y el 13 de junio.

- Adolescentes entre 12 y 17 años de centros Sename, centros colaboradores del Sename, y centros de atención de salud mental

- Adolescentes entre 12 y 17 años con comorbilidades específicas.

- Mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional.

Revisa a continuación el calendario de vacunación para el resto de la semana:

¿Dónde me debo vacunar?

Puedes encontrar tu local de vacunación más cercano en el siguiente buscador: