El Presidente Gabriel Boric sigue en su gira por Argentina, desde donde mostró su preocupación por el supuesto aumento del “Rechazo” en las encuestas y mandó un mensaje a parlamentarios oficialistas que buscan instalar un nuevo retiro de ahorros previsionales.

Boric habló del panorama nacional en marco de su visita oficial al país trasandino, donde asistió a un foro empresarial, visitó el Espacio Memoria y Derechos Humanos y culminará la jornada con una reunión con los chilenos residentes en Argentina.

Esta semana se dio a conocer que tres empresas encuestadoras dan como ganadora la opción del rechazo en el plebiscito de salida. Para Cadem, el rechazo se impondría por un 46% contra un 40% de la opción Apruebo (14% no sabe o no responde); según Pulso Ciudadano, el 35,8% de la población rechazaría el borrador, un 32% la aprobaría y el 32,2% no sabe; mientras que según el sondeo de Feedback, el rechazo se impondría con el 44% de las preferencias contra el 41% del Apruebo (15% no sabe o no responde).

Ante este escenario, el Presidente Boric, hizo un llamado a los convencionales a “buscar la mayor transversalidad y amplitud posible para construir una Constitución y que el plebiscito de salida sea un punto de encuentro entre chilenas y chilenos”.

Según Boric, el panorama “me preocupa. Acá yo no soy indiferente a lo que sucede en el debate que se está dando” y agregó que “los sondeos por supuesto que son preocupantes y son un llamado de atención para todos quienes confiamos en este proceso, para todos quienes creemos que este proceso es necesario”.

Un nuevo retiro es “pan para hoy y hambre para mañana”

Este martes se inició la tramitación de un nuevo proyecto de retiro de ahorros previsionales en la Cámara, desde las 15:00 horas comenzó la sesión que pretende fusionar los 10 proyectos de rescate de fondos de pensión. Respecto al tema, el Presidente sentenció que la política “es pan para hoy y hambre para mañana”.

Además, el mandatario remarcó que “todos los partidos que integran el Gobierno tienen conciencia que otro retiro será tremendamente dañino para la economía y a la larga para las personas”, apuntando al PC y los dichos de la diputada Karol Cariola, quien anunció que el partido se encuentra evaluando un eventual apoyo.

“Para poder hacer cosas que florezcan en el largo plazo a veces hay que apretar los dientes y saber que hay medidas que son impopulares. Sabemos que hay gente que lo está pasando mal. Por eso nuestro plan de recuperación apunta a los sectores que se han visto más damnificados”, sostuvo el presidente.