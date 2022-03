Como es sabido, tras el comienzo de la crisis sanitaria mundial provocada por el coronavirus, el Gobierno del ex mandatario Sebastián Piñera realizó diferentes iniciativas con la finalidad de ayudar a millones de chilenos y chilenas.

Entre estas ayudas se encuentra el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE Universal) que se entregó por última vez en diciembre de 2021, con un aporte monetario desde los 177 mil pesos hasta los 887 mil pesos.

En tanto, el que se mantiene vigente es el IFE Laboral y va desde los 200 mil pesos hasta los 250 mil pesos a personas que hayan desempleados y tengan un nuevo contrato de trabajo, con la finalidad de incentivar el trabajo formal. Este fue extendido hasta el 30 de junio de 2022.

Por otra parte, se encuentra el Retiro 10% AFP (tres fueron aprobados), en donde los cotizantes pueden extraer una décima parte de sus ahorros. El último fue el tercer Retiro del 10% y se puede realizar el cobro hasta el día jueves 28 de abril de 2022. Mientras que el cuarto retiro fue rechazado.

Sobre estos beneficios para miles de personas que residen en el país, el Presidente Gabriel Boric dio sus apreciaciones. A continuación te comentamos más detalles.

El Presidente Gabriel Boric se encuentra en desacuerdo con el IFE Laboral y los Retiros del 10% AFP, porque de ser aprobados se generaría una mayor inflación, provocando una alza de precio que terminaría desvalorizando el valor del dinero.

El mandatario declaró lo siguiente: “Un nuevo retiro no es una buena idea, no le haría bien a Chile. Invito a las personas que no lo piensen solamente de manera individual. Hoy día uno de los principales problemas que tenemos es la inflación, si se llevara otro retiro, generaría alza de precio que terminaría afectando y el valor de ese dinero sería mucho menor”.