Bonos Pendientes | Hasta el 31 de diciembre puedes revisar los beneficios impagos

El Gobierno implementó esta plataforma hace algunos meses, el objetivo es que quienes tengan beneficios pendientes se enteren si es que tienen aportes por pagar o para quienes duden puedan revisar.

Para esto, se habilitó la plataforma web “Bonos Pendientes”, el plazo para enterarte si es que tienes pagos pendientes es hasta el 31 de diciembre, es decir que en 2 días más vence el plazo.

Son aproximadamente $7 mil 224 millones, que no han sido cobrados y que corresponden al Aporte Familiar Permanente y de los bonos Ayuda Familiar y de Emergencia, dinero que de no ser reclamados se perderían pasando directamente a las arcas fiscales y no podría ser recuperado por los beneficiarios.

De no cobrar estos aportes pasan a las arcas fiscales y el beneficio se pierde, conoce acá más detalles:



¿Cómo puedo ver si tengo bonos pendientes para cobrar?

Para asegurarte, de no tener algún beneficio que no has recibido aún debes entrar a la página web www.bonospendientes.cl.

Una vez ahí debes ingresar tu fecha de nacimiento y Rut, luego el sistema te indicará si posees algún bono pendiente de pago. De ser así, la plataforma te indicará cuando se pagará.

En el mismo momento debes elegir la modalidad de pago que puede ser a través de Cuenta Rut o por Caja de Compensación Los Héroes.