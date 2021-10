El Bono de Protección (Bono Dueña de Casa) se trata de un aporte monetario por parte del Ministerio de Desarrollo Social, destinado a todas las mujeres que se desarrollen como dueñas de casa o jefas del hogar.

Esta ayuda está focalizada principalmente a las personas que pertenezcan a los sectores más vulnerables del país, este aporte se entrega por período de dos años a las mujeres que sean parte del Programa Chile Seguridades y Oportunidades y que además estén ingresadas en el Registro Social de Hogares.

Para ser beneficiaria de este bono, debes haber aceptado la invitación que se realiza a tráves una carta de compromiso para participar en los programas de Chile Seguridades y Oportunidades, que una vez aceptada comenzará la gestión para el pago.

A continuación te contamos como puedes averiguar si eres beneficiaria de este bono y las fechas de pago.

¿Dónde puedo consultar si soy beneficiaria del Bono de Protección?

Para saber si eres beneficiaria del Bono de Protección, debes ingresar al sitio web ipsenlinea.cl donde con tu RUT podrás saber si te corresponde este bono y muchos otros más que se encuentran disponibles.

O también, puedes consultar si eres beneficiaria llamando gratis desde red fija al 800 104 777 o desde celular al +56 2 2675 1400.

¿Cuándo pagan el Bono de Protección?

El pago de este beneficio se hace efectivo en la fecha cercana a la primera sesión de “Acompañamiento Psicosocial” que tenga la beneficiaria y se realiza en los siguientes tramos:

- Los primeros 6 meses el bono asciende a $18.400.

- Desde el mes 7 al mes 12: $14.003.

- Desde el mes 13 al mes 18: $9.627.

- Desde el mes 19 al 24: $13.401.

Y además los pagos tendrán el siguiente orden de prioridad:

Prioridad 1: Madre de personas menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental o de personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF).

Prioridad 2:Mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

Prioridad 3: Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.

Prioridad 4: Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades 1, 2 y 3, se pagará el bono al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.

Prioridad 5: Si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años.

Prioridad 6: En caso que no sea aplicable ninguna de las prioridades anteriores, el bono se pagará a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a un menor de 18 años.