Bono Covid-19 | Revisa si tienes montos por cobrar de este beneficio

Más de 42 mil personas beneficiarios del Bono COVID-19 aún no hacen efectivo el cobro de su beneficio, así lo detalló el Instituto de Previsión Social (IPS).

El bono en cuestión busca apoyar económicamente a las familias que se han visto más afectadas producto de la contingencia sanitaria producida por la pandemia del coronavirus.

El aporte está destinado a:

Personas con Subsidio Familiar (SUF). En este caso, el SUF debe haber estado vigente al 29 de febrero. Recibirán $50.000 por cada causante de Subsidio Familiar.

Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Estas personas deben haber estado incorporadas en ese subsistema al 29 de febrero. Se entregarán $50.000 por familia.

Hogares del 60% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH), sin ingresos formales por trabajo ni por pensión, y sin beneficios como el de Asignación Familiar. Estos hogares deben haber estado en esa condición al 1 de abril. Se entregarán $50.000 por hogar.

En caso de pertenecer a más de uno de esos grupos, los montos no se suman. Ejemplo: si una persona tiene causantes de Subsidio Familiar (SUF) y al mismo tiempo está en el Subsistema de Seguridades y Oportunidades, recibirá el Bono COVID-19 correspondiente al grupo de personas con SUF.

En este link podrás ver si fuiste beneficiado por el Bono Covid-19 y no te enteraste.

Y pese a lo duro que ha golpeado la pandemia a los hogares chilenos, el Bono Covid-19 no es el único que no ha sido retirado, pues, según información entregada por el ISP a T13.cl, aún hay cerca de 80 mil personas que no han cobrado un beneficio que está a su nombre, y cuyo dinero pueden perder ya que tienen fecha de vencimiento, como el Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo), Bono de Ayuda Familiar.

Recuerda que puedes revisar acá si tienes algún bono por cobrar.