Bono Clase Media | Cómo y dónde postular al bono de 500 mil pesos para la clase media

Dos días después de que se abriera el proceso de postulación al Bono Clase Media, el beneficio que entrega $500.000, el Presidente Sebastián Piñera valoró el alcance que había tenido la gratificación para ese entonces, pues en menos de 48 horas, los registros habían indicado que más de 1,5 millones de personas ya tenían la aprobación para recibirlo.

En todo caso, solo minutos después el Mandatario anunció una nueva medida para que más chilenos pudiesen recibir dinero proveniente del Estado, pues a partir de ese momento el IFE y Bono Covid pasó a tener mayor cobertura ya que lo recibirán todos aquellos que pertenezcan el 80% más vulnerables del Registro Social de Hogares. Esto se informó, luego de una ola de críticas porque el Bono Clase Media no había llegado a la cantidad de personas esperadas.

Si tú no sabes cómo y dónde postular o no has visto si calificas al bono de $500 mil, en Redgol te explicamos para que revises si calificas al beneficio.

¿Dónde postular?

Para realizar el proceso debes ingresar a la página web del SII.

¿Cómo postular?

Debes ingresar a la página y apretar en la opción a la que quieras postular. Ahí con tu Clave Única o tributaria podrás ver si calificas. En el caso de hacerlo, puedes continuar con el proceso de postulación.