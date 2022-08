El diputado de extrema derecha Gonzalo de la Carrera sigue con polémicas. Hace unos días recibió al rechazo transversal luego de indicar que, con miras al Plebiscito de Salida, "no podemos confiar en el Servel" y "sabemos que la enorme maquinaria del gobierno va a hacer todo lo posible para robarse esta elección".

En esta jornada le agregó más leña a la hoguera luego de agredir al vicepresidente de la Cámara Baja, Alexis Sepúlveda, en un incidente producido cuando terminó la sesión.

Y ya hay medidas en contra del parlamentario. La jefe de la bancada del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, declaró que "este tipo de acciones son inaceptables (...) Como jefe de bancada y con el apoyo de los diputados de la bancada del Partido Republicano hemos decidido la expulsión del diputado independiente, Gonzalo de la Carrera, de la bancada".

Por si fuera poco, y tras el bochornoso hecho, Sepúlveda anunció que recurrirá a la justicia para establecer las sanciones respectivas. "Lo único que nos queda para salir de ese barro que nos quiere meter él en particular es recurrir a las instancias legales que tiene Chile, haré las denuncias respectivas, seguiré los procedimientos respectivos y veremos como termina todo esto, pero, sin duda, esto no es una buena noticia".

Reforma constitucional contra agresores

No es todo lo que pasó con De la Carrera. El diputado Juan Santana (PS) anunció la presentación de una reforma constitucional para incorporar "la causal de agresión física a funcionarios o parlamentarios a través de un nuevo inciso" al artículo 60, que contempla las causales de cesación en el cargo.

"Es una reforma que consideramos indispensable hoy día cuando ante hecho como el que se ha constatado la comisión de ética no cumple con los requisitos ni con la exigencias para sancionar a los parlamentarios que incurren en una situación como esa", concluyó Santana.