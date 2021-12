Año Nuevo en Chile | ¿Dónde habrá fuegos artificiales y en qué ciudades no?

Faltan solo 4 días para que llegue el nuevo año y miles se personas ya se encuentran preparando las compras necesarias para la cena para esperar el 2022.

Y como es la tradición, las diferentes zonas del país volverán a ofrecer el show de fuegos artificiales en el mar, el cual estuvo suspendido durante el año pasado debido a la pandemia del Covid-19.

Pero también durante esta ocasión hay varias comunas que han suspendido el evento por diversos motivos, por lo tanto y con el objetivo de que no te vayas a quedar sin mirar el espectáculo, a continuación te contamos los lugares que si tendrán fuegos artificiales y no los que no.

Lugares que realizarán show de fuegos artificiales

Hasta el momento solo han confirmado las siguientes comunas:

- Valparaíso

- Viña del Mar

- Santiago (Las Condes)

Lugares no realizarán show de fuegos artificiales

- Osorno

- Puerto Varas

- Concón

- Quillota

- Concepción

- Santiago (Torre Entel)