Un sujeto que fue víctima de adopción ilegal en el periodo de dictadura llegó a Chile desde Bélgica y logró encontrar a su familia biológica en nuestro país. Conoce su historia y qué fue lo que dijo.

La historia de André Santino

André Santino (44 años) viajó a nuestro país para encontrar a su madre biológica tras haber sido víctima de una adopción ilegal durante 1979. Tan solo tenia tres meses de edad cuando fue llevado hasta la ciudad de Paris (Francia) por una monja belga desde un orfanato ubicado en El Carmen (Región de Ñuble) o del Bío Bío durante esos años.

Cabe destacar que Santino llegó a nuestro país durante el 2022 para buscar a su familia, pero regresaría a su tierra natal tras no encontrar pistas “Para mi no era una obsesión encontrar mi familia biológica, pero era importante aparecer en televisión para que supieran que estaba bien, en buenas condiciones y que pudieran vivir con su cerebro en paz”, explicó a LUN a través de una entrevista.

Sin embargo, no seria hasta este 2023 cuándo fue contactado por la fundación “Nos Buscamos”, fundación que además apoya a quienes han sido víctimas de adopciones ilegales entre el periodo de dictadura.

“Me avisaron que habían encontrado a mi madre. Pensé que si había hecho todo eso sería una estupidez no contactarme con ella, así que lo hicimos. Vi a mi madre biológica por primera vez en diciembre, por videollamada. Ella no habla francés, yo no hablo español”, afirmó Santino.

No senti nada

Una vez que fue contactado volvió a Chile una vez más para encontrarse cara a cara con su madre biológica, pero no todo seria color de rosas y es que Santino manifestó al medio citado de no haber sentido una sensación al verla.

“No sentí nada porque para mi era una extraña.Yo tenía tres meses cuando llegué a Bélgica. No tengo fotos ni recuerdos de ella. Pero quería darle la oportunidad de tenerme de vuelta en sus brazos porque para una madre lo más difícil del mundo es dejar a un hijo”, sostuvo.

Una conexión de hijo a madre

Pero no todo estaría perdido, ya que dicha conexión cambiaria al momento de celebrar su cumpleaños con su madre en el mes de febrero “sentí una conexión, algo que no puedo explicar. Acepté totalmente que ella era mi madre. En ese momento dejó de importarme el resultado del ADN”, confesó André Santino.