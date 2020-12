Aglomeraciones en Centros Comerciales | Seremi de Salud abre sumario contra Costanera Center

Tras darse a conocer una serie de registros fotográficos mostrando descomunales aglomeraciones en diversos centros comerciales, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana finalmente decidió abrir un sumario sanitario en contra del Costanera Center, luego de que ayer lunes miles de personas se agolparan en el lugar.

La autoridad sanitaria detectó tres fallas al protocolo Covid en el recinto: problemas de regulación en el aforo, falta de señalética y consumo de alimentos al interior del mall.

El ente fiscalizador puntualizó una de las fallas al protocolo, indicando que “se entiende que (Costanera Center) se encuentra en un lugar sumamente céntrico y cercano a oficinas por tanto concurre mucha gente a comprar su almuerzo, pero había gente que se queda en el lugar a comer, buscando espacios en el suelo”, cosa que está absolutamente prohibida en los centros comerciales.

Tras la apertura del sumario, hoy la alcaldesa de Providencia junto la Seremi de Salud y el jefe del Programa Denuncia Seguro, visitaron el lugar para inspeccionar el cumplimiento de las fallas detectadas el día de ayer.

En la ocasión, la edil de Providencia, Evelyn Matthei hizo un llamado al autocuidado y a no asistir a los malls, asegurando que “uno no entiende que se formen estas tremendas aglomeraciones. Ayer habían cuadras de cuadras de personas haciendo fila para poder ingresar al centro comercial Costanera Center y esto está ocurriendo en muchos otros centros comerciales, no solo en Santiago, sino que en todo Chile".

"Yo no entiendo cómo no nos sabemos cuidar. Es cierto que las personas estamos ya cansadas, ha sido un año muy difícil, pero les aseguro que si alguien de su familia se contagia esto va a ser aún mucho más difícil”, concluyó Matthei.