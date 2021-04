Diputados de oposición evalúan acusación constitucional contra Piñera tras presentar el tercer retiro al TC

Esta tarde, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Chile (Segpres), Juan José Ossa, anunció que el Gobierno concretó su decisión de ingresar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar el proyecto del tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Según Ossa, la iniciativa que será discutida este jueves en la Sala, es "una mala política pública y es inconstitucional".

Ante esta decisión, diputados de la oposición anunciaron que estudiarán una posible acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

El diputado de la DC, Fuad Chahín, manifestó que la decisión del Gobierno es un "baldón de agua fría para todos los chilenos que veían con ansias y expectativas lo que pasaría el jueves en el senado. Diez millones de compatriotas, a los cuales el presidente Piñera les está privando su legítimo derecho de que, en la peor crisis sanitaria y económica de la historia nacional, puedan acceder a estos fondos en situación de emergencia".

"Obviamente vamos, a partir de mañana, a activar un equipo jurídico de manera transversal con parlamentarios de oposición, para también comenzar, efectivamente, a gatillar nuestras facultades y acciones constitucionales", remarcó Chahín.

Por su parte, los diputados Alejandra Sepúlveda de la FRVS y Gabriel Silber, de la DC, también apoyaron la decisión de una acusación contra Piñera.

"Es una estupidez política y en un minuto crítico para el país. Hacer esto es una brutalidad, un error político y espero que el Presidente reflexione en estas horas. Nosotros vamos a presentar una acusación constitucional porque esperábamos mayor cordura del Presidente. Hoy nos vamos a reunir para armar una acusación constitucional", remarcó la diputada Sepúlveda.

En tanto, el diputado Silver calificó la decisión del Ejecutuivo como un "teatro del absurdo". "Nadie imagina que en la peor crisis sanitaria que vive en nuestro país el Gobierno no se pusiera a la altura. Vemos una desconexión del Ejecutivo, de La Moneda y el Presidente respecto de la decisiones que está tomando (…) Hay una línea roja que el Gobierno no debía cruzar como ir al TC. Vamos a articular un equipo de abogados y con parlamentarios de naturaleza transversal para estudiar una acusación constitucional contra el Presidente Piñera, esperamos que de aquí al jueves se reverse esta decisión", remarcó.







Visión del oficialismo

Desde el oficialismo, el diputado de RN, Andrés Celis, se mostró en desacuerdo con la posible acusación al Mandatario.

"No veo el fundamento o motivo que cuando un presidente concurre al Tribunal Constitucional sea una causal para presentar una acusación constitucional. Me parece que si esa es la vía, es totalmente infundada y a lo menos si se llega a presentar voy a votar en contra, porque él tiene la facultad, tiene la obligación de hacerlo y si está convencido, no veo en qué infringe la constitución", aseguró.







Tendencia en redes sociales: #Estallido 2021

El anuncio del Gobierno de recurrir al TC también causó indignación en gran parte de la ciudadanía. Durante esta tarde, las redes sociales marcaron tendencia con el hashtag #Estallido 2021, alzando la idea de volver a manifestarse como en 2019.