La votación en la Convención Constitucional del pasado martes ha provocado gran revuelo y polémicas, ya que se aprobó la iniciativa “Será Ley”, la cual garantiza los derechos sexuales y reproductivos de todos los ciudadanos en Chile.

Esta iniciativa corresponde al artículo 16 y fue aprobada con 108 votos a favor, 39 en contra y seis abstenciones y de esta manera, pasará a ser parte del borrador de la nueva Constitución, la cual deberá ser aprobada por la ciudadanía en el Plebiscito Constitucional de Salida el próximo 12 de junio de 2022.

Desde algunos sectores la aprobación de este artículo provocó molestia, ya que se asegura que con esta aprobación el aborto no tendrá un tiempo concreto y prudente en relación a los meses de gestación en el que debe ser realizado el procedimiento.

Si deseas conocer más acerca de la iniciativa aporbada por la Convención Constitucional, a continuación te contamos más detalles.

¿En qué consiste la norma que aprobó la Convención Constitucional?

La norma aprobada por la Convención Constitucional contempla la instauración de derechos reproductivos, el cual indica indica "Todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción".

Bajo los mismo lineamientos, la normativa detalla que "El Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones".

Como es posible apreciar, en este documento aún no contempla la especificación del tiempo correspondiente para realizar la irrupción del embarazo pero esto no significa que este no será definido, ya que desde la Convención aseguran que se definirá el tiempo límite para abortar a través de una legislación particular.