1 de Mayo: ¿Dónde y en qué casos puedo pedir salvoconducto para salir o entrar a Santiago?

La alerta sanitaria y Estado de catástrofe en Chile significará medidas especiales para esta fin de semana largo por el 1 de mayo, ya que entre jueves y domingo no se podrá salir ni entrar a la Región Metropolitana ni al Gran Concepción salvo que sea con un salvoconducto, esto para que la gente no viaje en el fin de semana largo y se exponga al virus.

Las medidas de seguridad pretenden evitar que la gente no respete las medidas sanitarias como el distanciamiento social. Para esto habrá cordones sanitarios tanto en la salida de Santiago como en el Gran Concepción, donde no se permitirán los permisos temporales que se entregan en Comisaría virtual y dan la posibilidad de salir a diferentes trámites, como ir al supermercado, cuando una comuna está en cuarentena.

Por contraparte, solo servirán los salvoconductos que hasta ahora se entregaban para el toque de quena nacional. Este permiso se ampliará para quienes necesiten entrar o salir de la RM, claro que en dos casos muy específicos. En caso de no tener salvoconducto, no se podrá transitar, esto sin importar si cumples o no una cuarentena.

ATENCIÓN: Por fin de semana largo se decreta cordón sanitario desde el jueves 30 de abril a las 18:00 horas hasta el domingo 3 de mayo a las 22:00 horas en el Gran Santiago y Gran Concepción. #CuidémonosEntreTodos https://t.co/RLzOEL1Im5 pic.twitter.com/2Dc5uGmwGd — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) April 28, 2020

¿Qué es un salvoconducto?

Es un documento o permiso que entrega la autoridad para permitirle viajar o ir a un lugar determinado mientras dura el toque de queda y sin poder ser detenido o castigado. En este caso se agregará para entrar y salir de Santiago y del Gran Concepción desde este jueves 30 de abril a las 18:00 horas hasta las 22:00 horas del domingo 3 de mayo.

¿Dónde conseguir un salvoconducto?

El documento puede ser pedido en una comisaría de Carabineros o de manera online, ingresando este link: Comisariavirtual.cl.

Este es el sitio dónde puedes sacar tu salvoconducto.

¿Quiénes pueden pedir un salvoconducto y en qué casos?

La autoridad ha informado por medio de este sitio web que solo en dos casos puedes pedir un salvoconducto: Si vas a asistir al funeral de un familiar directo o por un tratamiento médico impostergable.

En cualquier otro caso no se te permitirá acceder a un salvoconducto.

¿Cómo pedir y llenar la solicitud para obtener un salvoconducto?

En el sitio web Comisariavirtual.cl podrás pedirlo ingresando con tu Clave Única que utilizas en el Registro Civil, (si no la tienes debes pedirla en el sitio web del registro civil o bien pedir el salvoconducto en una comisaría).

Con esta clave debes ingresar a una de las dos opciones, ya sea porque vas a un funeral o por un tratamiento médico.

Tras ello deberás completar la ficha de inscripción. En caso de que sea por tratamiento médico, debes adjuntar o respaldar tu requerimiento con un certificado, dar detalles de a donde te diriges y si requieres un acompañante, el que deberpa anotarse en la misma ficha.

Importante: es bueno aclarar que si mientes o no eres exacto en la información que entregues en la petición de un salvoconducto, puede ser penado y presentado ante la justicia.