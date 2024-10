La selección chilena sub 15 se transformó en la nueva esperanza del balompié nacional. El elenco dirigido por Ariel Leporati terminó cuarta en el Sudamericano de la categoría pero revivió la ilusión de los hinchas por los buenos resultados obtenidos.

Entre sus figuras destacó el nombre de Zidane Yáñez. El nacido en Estados Unidos, de madre puertorriqueña y padre chileno, decidió venir a jugar por la Roja y de inmediato demostró que esta para cosas importantes. Si hasta se convirtió en el goleador del torneo, siendo el primer chileno en conseguir dicho hito.

Pero Yáñez tiene claro que esto es solo el principio y que debe seguir enfocado en su carrera para llegar a lo más alto.

“Con el cariño que me brindó la gente, yo me siento chileno. Ahora debo seguir trabajando. Hay mucha gente que dice que debo ir a la selección adulta pero me falta desarrollo”, confesó a diario AS.

¿Dónde va a jugar Zidane Yáñez?

Zidane que actualmente juega en el New York City, recalcó que sigue de cerca el fútbol chileno y que lo que más le gusta es la garra. Aunque confesó que no tiene un equipo predilecto ni por el que sienta algún tipo de cariño.

Sin embargo, adelantó cuales son sus principales deseos en el fútbol y dónde le gustaría jugar en un futuro cercano. Incluso podría seguir los pasos de un histórico del fútbol mundial y que fue clave en su nombre.

“Mis metas son llegar al Real Madrid y al primer equipo de Chile. Y a nivel individual, quiero seguir desarrollándome y mejorando”, sentenció el goleador.